El dúo mexicano de música electrónica, The Wookies llega este 19 de septiembre en concierto a el Bar Oriente de la CDMX.

Concierto de The Wookies en Bar Orient del que te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero.

Prepárate para disfrutar de la música de The Wookies en Bar Oriente hoy 19 de septiembre, a continuación te dejamos lo que necesitas saber del setlist de canciones, horario y telonero para su concierto:

Apertura de puertas 9:00 de la noche

Hora del concierto: 11:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Invitados: Serán secretos, se revelarán durante el concierto

Setlist de canciones: Se estiman 19 temas en vivo

Posible setlist para el concierto de The Wookies en Bar Oriente hoy 19 de septiembre

El Bar Oriente recibe hoy 19 de septiembre a The Wookies en concierto.

Concierto de The Wookies que será la release party para presentar su más nuevo tema títulado Sol.

Por lo que The Wookies en Bar Oriente promete ser una fiesta grande, además de tener sus mejores remixes y lo más nuevo.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Wookies en Bar Oriente serían: