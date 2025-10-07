El Festival Multiverso 2025 es uno de los eventos musicales que juntan lo mejor de múltiples géneros en concierto desde la CDMX.

Por medio de las redes oficiales de sus patrocinadores se han revelado todos los detalles de la próxima edición del Festival Multiverso.

¿Cuándo y dónde es el Festival Multiverso 2025?

Todo parece estar listo para la realización del Festival Multiverso 2025. La cita con los fans es en:

Lugar: Estadio GNP Seguros

Fecha: Jueves 6 de noviembre

A qué hora: Inicia a las 4:00 de la tarde

Festival Multiverso 2025 (Instagram | @lamejoroficial)

Cabe destacar que por primera vez, el Festival Multiverso cambió de sede para esta edición 2025.

Siendo que en años pasados se estuvo realizando al interior del Parque Bicentenario.

Festival Multiverso 2025: Lineup completo con artistas confirmados

Entre los artistas que formarán parte del Festival Multiverso 2025 destacan sonidos como el regional mexicano, el pop y el género urbano:

Los horarios de los artistas todavía no han sido revelados , por lo que se espera esta información sea liberada en próximos días al evento.

De acuerdo con los recientes promocionales del Festival Multiverso 2025, habrá más invitados sorpresa que prometen encantar a los fans.

¿Cómo ganar boletos para el Festival Multiverso 2025?

Una de las maneras que existen para ganar boletos del Festival Multiverso 2025 es a través de las dinámicas del día de los programas de Exa.

Ponte Exa FM y La Mejor FM son los espacios de radio que son parte de estas dinámicas.

Todo lo que tienes que hacer es sintonizar la programación a lo largo del día, pues en cada programa se irá revelando una dinámica diferente: