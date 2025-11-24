El cantante colombiano de 40 años de edad, José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin regresa a México en concierto para 2026.

Por lo que ya te tenemos los detalles de fechas, ciudades y venta de boletos para que no te pierdas de ver en concierto a J Balvin en México 2026:

Jueves 14 de mayo 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Domingo 17 de mayo 2026 en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco

Miércoles 20 de mayo 2026 en la Arena Monterrey de Monterrey, Nuevo León

Venta Beyond: 25 de noviembre 2025 a las 9:00 de la mañana

Venta a Fans: 25 de noviembre 2025 desde la 1:00 pm

Preventa Priority: 26 de noviembre 2025 comenzando a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: 27 de noviembre 2025 inicia a las 11:00 am

Venta General: 28 de noviembre 2025 arrancá a las 11:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos: Aún sin revelarse

¡Aparten las fechas! 🔊 ¡J Balvin regresa a México en 2026! 😮‍💨🔥#PreventaBanamex: 27 de noviembre.

Venta general a partir del 28 de noviembre. pic.twitter.com/B4xeOOhCKA — Ocesa Total (@ocesa_total) November 24, 2025

J Balvin regresa a México en 2026 con 3 fechas

J Balvin hace su gran regreso a México 2026 con 3 fechas en solitario tras su paso en el festival de música Coca Cola Flow Fest 2025.

Conciertos de J Balvin que forma parte de su gira Back to the Rayo 2026 y que promete ser inolvidable para los fans del cantante colombiano.

Para los fans de J Balvin en México 2026 la compra de boletos para las 3 fechas de concierto tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Para los que deseen comprar sus boletos para los conciertos de J Balvin en México 2026 sin cargos, podrán hacerlo a partir de la venta general en las taquillas de los recintos.