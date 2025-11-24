El cantante colombiano de 40 años de edad, José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin regresa a México en concierto para 2026.
Por lo que ya te tenemos los detalles de fechas, ciudades y venta de boletos para que no te pierdas de ver en concierto a J Balvin en México 2026:
- Jueves 14 de mayo 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX
- Domingo 17 de mayo 2026 en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco
- Miércoles 20 de mayo 2026 en la Arena Monterrey de Monterrey, Nuevo León
- Venta Beyond: 25 de noviembre 2025 a las 9:00 de la mañana
- Venta a Fans: 25 de noviembre 2025 desde la 1:00 pm
- Preventa Priority: 26 de noviembre 2025 comenzando a las 9:00 de la mañana
- Preventa Banamex: 27 de noviembre 2025 inicia a las 11:00 am
- Venta General: 28 de noviembre 2025 arrancá a las 11:00 de la mañana
- Boletera: Ticketmaster
- Precios de boletos: Aún sin revelarse
J Balvin regresa a México en 2026 con 3 fechas
J Balvin hace su gran regreso a México 2026 con 3 fechas en solitario tras su paso en el festival de música Coca Cola Flow Fest 2025.
Conciertos de J Balvin que forma parte de su gira Back to the Rayo 2026 y que promete ser inolvidable para los fans del cantante colombiano.
Para los fans de J Balvin en México 2026 la compra de boletos para las 3 fechas de concierto tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.
Para los que deseen comprar sus boletos para los conciertos de J Balvin en México 2026 sin cargos, podrán hacerlo a partir de la venta general en las taquillas de los recintos.