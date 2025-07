Este 19 de julio se celebra el cumpleaños de Brian May, quien está cumpliendo 78 años de edad.

Es por eso que te dejamos las 14 mejores frases de Brian May, el legendario guitarrista de Queen que está celebrando su cumpleaños número 78.

14 frases de Brian May, el guitarrista de Queen, quien celebra su cumpleaños 78

Tal y como se dijo, Brian May está celebrando su cumpleaños 78 ya que él nació un 19 de julio pero de 1947.

Por lo que para festejar en grande los 78 años de Brian May, te de dejamos las 14 frases del guitarrista de Queen:

“No seré una estrella de rock. Me visto para matar, pero con buen gusto.” “No hay manera de que realmente puedas repetir algo. Tengo esta gran creencia de que la magia del momento nunca puede ser recapturada.” “Las mujeres son como las obras de arte modernas.” “Nunca ha habido un día como ese (Live Aid) en mi vida.” “Siempre supe que era una estrella y ahora parece que el mundo está de acuerdo conmigo.” “La música es una forma de comunicación más poderosa que cualquier palabra.” “Cada canción tiene una historia que contar.” “La música es una forma de terapia para el alma.” “Me gustaría abandonar este planeta sabiendo que hice lo que pude para convertirlo en un lugar mejor, un lugar más decente, un lugar más compasivo.” “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro” “Una vez que te conviertes en una estrella de rock, eso nunca te abandona. No puedes evitar tener esa sensación en tu interior de querer tocar.” “Cuando me haya ido, sin duda me recordarán por Queen, pero preferiría que me recordaran por intentar cambiar la forma en que tratamos a nuestros semejantes.” “La emoción en la creación es el puente del optimismo” “Pasé prácticamente la mitad de mi vida con él. Crecimos juntos. La muerte de Freddie es como la muerte de un hermano para mí”

Sir Brian May (Instagram | @brianmayforreal)

Brian May, conocido por ser el guitarrista de Queen, cumple 78 años de edad

Este 19 de julio, los fans, usuarios y amantes del rock están celebrando el cumpleaños de una de las leyendas del género: Brian May.

Pues en este 19 de julio, Brian May está cumpliendo 78 años de edad pero, tal y como algunos saben, May no sólo fue el músico y guitarrista de Queen.

Pues es sabido que aunque Brian May es conocido por haber sido el guitarrista de la banda inglesa Queen también es: compositor, cantante, multiinstrumentista, activista y astrofísico británico.

Tal fue su influencia en la música en el mundo, que Brian May es considerado como uno de los guitarristas más importantes y originales de la música popular.

En 2003 y 2011, la revista Rolling Stone lo puso en el puesto 26 de la lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos.

Y en 2005, tras una entrevista de Planet Rock, ubicaron a Brian May en el puesto 7 de los mejores guitarristas del mundo.

También en 2020, Brian May fue elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos por los lectores de la revista Total Guitar.