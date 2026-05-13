Como parte de su gira de 30 aniversario, Estelares en el Lunario tendrá un concierto único para todos sus fans en la CDMX.

Si quieres ser parte del show de Estelares, aquí te daremos todos los detalles al respecto; incluyendo la fecha, el precio y preventa de boletos.

Estelares (@estelaresya)

Precio y preventa de boletos de Estelares en el Lunario

El precio de los boletos del concierto de Estelares en el Lunario no se ha dado a conocer, pero viendo sus presentaciones recientes, irían de los 600 a los mil pesos.

Esta es la tercera vez consecutiva que habrá un concierto de Estelares en el Lunario, quienes han manejado ese rango de precios de boletos en años pasados.

Resulta curioso que no se tengan datos de los boletos, pues la preventa será el 14 de mayo de 2026 a las 11:00 a.m. para clientes con tarjetas Banamex.

La venta general se abrirá el viernes 15 de mayo para todos aquellos que quieran pagar con tarjetas de otros bancos, o en efectivo directamente en la taquilla.

Estelares en el Lunario (@estelaresya)

Fecha del concierto de Estelares en el Lunario

El concierto de Estelares en el Lunario será el próximo 10 de octubre de 2026 a las 8:00 p.m., con un show que durará unas dos horas en promedio.

Toma en cuenta que será una presentación única, no habrá otra fecha para el concierto de Estelares en el Lunario, tal y como sucediera en años previos.