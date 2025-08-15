Para celebrar el cumpleaños de Belinda, te presentamos las 8 icónicas canciones que forman de su gran repertorio musical.

Belinda, la también llamada “princesa del pop latino” ha destacado en la industria musical con diferentes facetas que han marcado su carrera.

Por lo que te presentamos, el top 8 de las mejores canciones de Belinda:

Ángel Luz sin gravedad Bella traición Ni freud ni tu mamá Egoísta Dopamina En la oscuridad Cactus

Belinda, cantante. (@belindapop)

Icónicas canciones de Belinda: Ángel

Ángel es el tercer sencillo de Belinda, de su álbum debut ‘Belinda’, y es considerada una de las canciones más exitosas de su carrera.

Sin duda, Ángel de Belinda se convirtió en todo un himno dentro del pop mexicano, que fue lanzado en 2003

Icónicas canciones de Belinda: Luz sin gravedad

Belinda lanzó Luz sin gravedad como parte del sencillo Utopía en 2007 y rápidamente se volvió todo un éxito en su trayectoria.

Esta balada muestra la faceta más vulnerable de Belinda, expresando sus sentimientos a una persona con la que ya no puede estar.

Luz sin gravedad se volvió la canción más escuchada de Belinda en plataformas de streaming.

Icónicas canciones de Belinda: Bella traición

Bella traición es el segundo sencillo del álbum Utopía, marcando un antes y un después en la carrera de Belinda.

La combinación de sonidos y estética hizo de Bella Traición un himno del pop latino, consagrando a Belinda como una de las cantantes favoritas mexicanas.

Icónicas canciones de Belinda: Ni freud ni tu mamá

Ni Freud ni tu mamá, canción de Belinda fue un gran éxito en el 2006, como parte de su disco Utopía.

La canción, tanto en su versión en español como en inglés, fue un éxito internacional, especialmente en Latinoamérica.

Icónicas canciones de Belinda: Egoista

Belinda estreno Egoísta, sencillo de su tercer álbum de estudio titulado ‘Carpe Diem’ en 2010.

La canción fue en estilo urbano, lo cuál, se alejo del pop para presentar una nueva propuesta musical en colaboración con Pitbull.

Icónicas canciones de Belinda: Dopamina

Dopamina de Belinda, también forma parte de su álbum “Carpe Diem”.

Dopamina es conocida por su ritmo pegadizo y su sonido pop, y ha sido considerada un éxito dentro de la discografía de Belinda.

Icónicas canciones de Belinda: En la oscuridad

En la Oscuridad, fue lanzada como segundo sencillo de Belinda de su álbum “Catarsis” en 2013.

La canción y su video fueron muy populares, consolidando a Belinda como una figura importante en la música latina.

Icónicas canciones de Belinda: Cactus

Belinda sorprendió con su regreso a la industria con una propuesta profundamente personal y sonora.

La cantante presento su primer sencillo Cactus, que forma parte de su nuevo álbum Indomita, en donde debuta en género de corridos tumbados.

Cactus de Belinda ha alcanzado el número uno en tendencias de México.