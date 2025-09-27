Vilma Palma E Vampiros estarán en México. Acá te decimos el precio de boletos, fechas y preventa para su concierto en Pepsi Center CDMX.

Tras su presentación en el Vive Latino 2025, la banda Vilma Palma E Vampiros regresa a México para dar un show en solitario.

Precio de los boletos para el concierto de Vilma Palma E Vampiros en el Pepsi Center

Hasta el momento no hay precio de boletos para el concierto de Vilma Palma E Vampiros.

No obstante, se especula que las entradas tengan un costo que vaya de los 950 a los 3 mil 500 pesos.

Vilma Palma E Vampiros en México (Vilma Palma / Facebook)

Vilma Palma E Vampiros cuentan con más de 35 años de carrera musical.

El primer álbum de la banda, La Pachanga, los lanzó al estrellato vendiendo más de un millón de copias y conquistando discos de oro.

Actualmente, Vilma Palma E Vampiros suma más de 4.2 millones de oyentes mensuales en streaming.

Fechas para el concierto de Vilma Palma E Vampiros en el Pepsi Center

Ya se revelaron las fechas para el concierto de Vilma Palma E Vampiros en el Pepsi Center CDMX.

El show en vivo está programada para llevarse a cabo el 20 de febrero 2026 a las 8:30 de la noche.

Toma en cuenta que la dirección del Pepsi Center es: Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.

La mejor opción para llegar en transporte público al recinto es bajarte en la estación Poliforum de la Línea 1 del Metrobús.

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Vilma Palma E Vampiros en el Pepsi Center?

La preventa de boletos para el concierto de Vilma Palma E Vampiros en el Pepsi Center será así en Ticketmaster:

Preventa Banamex: 29 de Septiembre 11:00 de la mañana

Venta General: 30 de Septiembre 11:00 de la mañana

Usuarios con tarjetas de crédito Banamex podrán diferir sus boletos a 3 meses sin intereses, si su compra es a partir de los 3 mil pesos.