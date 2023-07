Elton John es ovacionado por sus fanáticos en el último concierto de su carrera después de medio siglo en los escenarios.

A lo largo de su trayectoria, Elton John ha ofrecido miles de concierto, pero a sus 76 años de edad decidió despedirse de sus seguidores con un gran espectáculo.

Ante 30.000 asistentes, Elton John se mostró muy emocionado al despedirse de sus seguidores pues aseguró que ellos han sido su “razón de vivir”.

El sábado 8 de julio, Elton John ofreció su último concierto oficial y así fue su despedida en Estocolmo, Suecia.

Este sábado 8 de julio seguidores de Elton John de todo el mundo se dieron cita en Estocolmo, Suecia para presenciar el último concierto oficial del cantante británico.

El estadio Tele2 Arena fue el escenario perfecto para la despedida perfecta de Elton John. Fue la segunda noche consecutiva que el cantante se presentó en este escenario.

“Qué viaje ha sido esta gira y ahora nos encontramos al final. Esta noche es la última noche”, se puede leer en una publicación en su cuenta de Instagram.

Para esta ocasión Elton John lució una copia casi perfecta de la ropa que usó para su primer concierto en Estocolmo en 1971: pantalones cortos rojos con tirantes y camiseta roja, amarilla y marrón.

Además de su frac de brillantes, Elton John usó sus características gafas rojas de gran tamaño.

Elton John inició su gira “Farewell Yellow Brick Road” hace cinco años, pero tuvo que ser interrumpida por el Covid-19.

“Farewell Yellow Brick Road Tour” comenzó en 2018 y originalmente estaba destinada a terminar en 2021.

Visiblemente emocionado por despedirse de los escenarios, Elton John señaló: “Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos”.

Durante más de dos horas, Elton John complació a sus seguidores con sus temas más exitosos, unos de los cuales él se encontraba tocando el piano.

“Saben cuánto me gusta tocar en vivo”, señaló Elton John mostrando lo difícil que es para él despedirse de los escenarios.

Así fue el último concierto de Elton John

Elton John empezó su último concierto con “Bennie and the Jets”, uno de sus temas más populares.

Siguió con “Philadelphia Freedom” y “I Guess That’s Why They Call It the Blues”.

Elton John dedicó “Border Song” a Aretha Franklin. El cantante puso al público de pie con “I’m Still Standing”.

Durante su concierto Elton John también agradeció a sus músicos y equipo: “Quiero rendir homenaje a estos músicos. Son realmente increíbles (...) y son los mejores”.

Elton John ofreció 330 conciertos y recorrió Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. El cantante tocó ante 6,25 millones personas en esta gira.

A lo largo de su trayectoria de más de 60 años, Elton John vendió 300 millones de discos.

Elton John confesó en una entrevista de 2018 que se despedía de los escenarios porque quería concentrarse en su familia. Recordemos que el músico tiene dos hijos con su esposo David Furnish.