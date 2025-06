Brian Wilson, líder de los The Beach Boys murió a los 82 años de edad y este es el video de YouTube más visto tras su muerte.

El pasado 11 de junio se reveló que Brian Wilson, líder y vocalista de The Beach Boys había muerto a sus 82 años de edad, y ahora se revela cuál es el video más visto de la agrupación.

Este es el video más visto en YouTube de The Beach Boys tras la muerte de Brian Wilson

Tras la muerte de Brian Wilson de The Beach Boys, en YouTube se reveló que la presentación de I Get Around en vivo en The Ed Sullivan Show, es la más vista.

Pues I Get Around de The Beach Boys con The Ed Sullivan Show cuenta con 10 millones de visualizaciones; mismas que aumentó tras la noticia de la muerte de Brian Wilson.

Esta presentación de The Beach Boys que fue grabada en vivo, se realizó el 27 de septiembre de 1964, logrando todo un éxito.

I Get Around fue un sencillo de The Beach Boys que alcanzó el número uno en Estados Unidos y el 7 en Reino Unido, siendo el sencillo más vendido con 2 millones de Unidades en su país de origen.

¿De qué trata I Get Around de The Beach Boys? Esta es su letra en español

Como ya se dijo, I Get Around fue uno de los tantos éxitos de The Beach Boys pero, ¿de qué habla su letra?

I Get Around de The Beach Boys es una canción que habla sobre la emoción de viajar y encontrar lugares nuevos.

Pero también habla sobre la relación con la fama y el éxito que experimentaba The Beach Boys durante los años 60.

La letra de I Get Around, fue escrita por Brian Wilson y Mike Love, y ambos describieron la reacción de The Beach Boys sobre su nueva posición como una de las bandas de rock más exitosas en Estados Unidos.

Esto dice en español:

De aquí para allá

Voy de aquí para allá

SíDe aquí para allá, voy de aquí para allá

Voy de aquí para allá

De aquí para allá, voy de aquí para allá

De pueblo en pueblo

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Soy un tipo muy genial

De aquí para allá, voy de aquí para alláHago que todo sea emocionante

Estoy harto de conducir por la misma calle de siempre

Tengo que encontrar un nuevo lugar donde los chicos sean modernos

Mis amigos y yo nos estamos haciendo muy conocidosSí, los tipos malos nos conocen y nos dejan en paz

Voy de aquí para alláDe aquí para allá, voy de aquí para allá

De pueblo en pueblo

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Soy un tipo muy genial

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Hago que todo sea emocionante

De aquí para allá, voy de aquí para alláV

oy de aquí para allá

De aquí para allá

Ooh Uah ua ooh Uah ua ooh Uah ua ooh

Siempre usamos mi coche porque nunca ha sido vencido

Y nunca fallamos con las chicas que conocemos

Ninguno de los chicos tiene novia fija porque no estaría bien

Dejar a su mejor chica sola un sábado por la noche

Voy de aquí para allá

De aquí para allá, voy de aquí para allá

De pueblo en pueblo

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Soy un tipo muy genial

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Hago que todo sea emocionante

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Voy de aquí para allá

De aquí para allá

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

De aquí para allá

Voy de aquí para allá

Sí

De aquí para allá, voy de aquí para allá

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Uah ua ooh

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Oh, oh, oh

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Ahh, oh, oh

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Uah ua ooh

De aquí para allá, voy de aquí para allá

Uah ua ooh