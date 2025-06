Sylvester Stewart, conocido como Sly Stone por su nombre artístico, murió el pasado 9 de junio de 2025 a los 82 años de edad.

La noticia fue anunciada por los hijos del músico a través de un comunicado oficial; esto es lo que se sabe.

¿De qué murió Sly Stone a los 82 años de edad?

De acuerdo al comunicado oficial, Sly Stone murió tras una lucha contra el EPOC, una enfermedad respiratoria crónica que reduce el flujo de aire y causa problemas para respirar:

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Sly Stone de Sly and the Family Stone. Tras una larga lucha contra la EPOC y otros problemas de salud subyacentes” Familia de Sly Stone

Sly Stone, la mente detrás de Sly & The Family Stone (Reuters)

A su vez, se señaló que el músico estadounidense murió en paz, rodeado de sus tres hijos (Novena Carmel, Sylvette Robinson y Sylvester Stewart Jr), su mejor amigo y su familia.

La familia de Sly Stone agradeció las muestras de apoyo y cariño recibido por los fans y seres queridos que acompañaron al cantante durante su carrera musical.

Habrá una película autobiográfica de Sly Stone

En el comunicado emitido por la familia de Sly Stone, compartió que el músico estadounidense completó un guion para una película autobiográfica antes de su muerte.

De acuerdo a lo informado, será un proyecto que se compartirá “a su debido tiempo”.

Sly Stone, la mente detrás de Sly & The Family Stone (Reuters)

A su vez, aunque no se han revelado detalles específicos sobre el contenido del guion, se mencionó que éste se liga en sus memorias Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin), de 2024.

Por lo que es probable que la película se base en parte en esas memorias; las cuales cubren su infancia, carrera musical y luchas personales:

“Sly completó recientemente el guion de su biografía, un proyecto que ansiamos compartir con el mundo a su debido tiempo, tras la publicación de sus memorias en 2024.” Familia de Sly Stone

La película autobiográfica también podría abordar los desafíos personales que enfrentó, como su adicción a las drogas y su reclusión, temas que ya fueron explorados en su documental Sly Lives! de Questlove, de 2025.

Sly Stone, la mente detrás de Sly & The Family Stone (Reuters)

Tras la muerte de Sly Stone, las redes sociales mostraron un profundo respeto por su legado como el pionero del funk, despidiéndolo como un “genio del funk”.