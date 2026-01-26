La banda de pop punk canadiense Simple Plan vuelve a México con dos fechas en concierto en la agenda 2026.

Conciertos de Simple Plan de los cuales a los fans ya les tenemos fechas, sedes y precios de boletos para que no se los pierdan.

La primera fecha de Simple Plan en concierto será en Puebla, y los detalles son:

Fecha: Miércoles 25 de marzo de 2026 Sede: Auditorio GNP Seguros, Puebla, Puebla Hora: 9:00 de la noche Telonero: Son información por ahora Venta de boletos: 26 de enero 2026 Boletera: Eticket

Vivir Es Increíble $930.00

1er Nivel $1,390.00

2do Nivel $780.00

La segunda fecha en concierto de Simple Plan en México será en Guadalajara, los detalles son los siguientes:

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026 Sede: Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco Hora: 9:00 de la noche Telonero: Son información por ahora Preventa Banamex: 26 de enero 2026 Venta General de boletos: 27 de enero 2026 Boletera: Ticketmaster Precio de boletos:

Platea $1,463.25

Rojo $1,971.50

Azul $1,388.75

Verde $1,227.50

Blanco $1,091.25

Lila $942.50

Naranja $768.75

Simple Plan vuelve a México: fechas, sedes y precios de boletos (OCESA)

¿Simple Plan tendrá fecha en concierto para la CDMX?

Por ahora Simple Plan no tiene ninguna fecha programada en concierto para la CDMX, por lo que este 2026 solo en el país la banda canadiense se presentará en solitario en Puebla y Guadalajara.

Sin embargo, también Simple Plan es parte del cartel en concierto del festival Tecate Pa’l Norte 2026, donde los fans también pueden aún comprar boletos, con los siguientes precios:

General: $6,063.60

General+: $7,409

Ascendente: $9,771.20

VIP: $13,367.20