Roberto Davesa, el creador de Patrick Miller, anunció concierto en el Palacio de los Deportes para iniciar el 2026 y aclarando que sus mezclas siguen porque “el reggaetón no es lo mío”.

Para el fundador del Patrick Miller si algo no aprueba son las letras que se usan en el reggaetón asumiendo que no es el único y por eso su concepto sigue vigente.

Creador de Patrick Miller rechaza el reggaetón por sus letras “con puras groserías”

En el marco del anunció del Patrick Miller en el Palacio de los Deportes, Roberto Davesa, fundador del concepto, compartió el rechazo total que tiene hacia el reggaetón.

En una conferencia de prensa mostrada por Tony Stars TV, Davesa expresó su sentir hacia el género de reggaetón que ha incrementado su popularidad en los últimos años.

Por ello, señaló que no le gustan las letras que el reggaetón usa en sus canciones, mismas que considera agresivas hacia las mujeres y por el contexto en sí que usa groserías.

Roberto Davesa, creador del Patrick Miller. (Especial)

Asimismo, externó su sentir de que una canción tenga que tener “groserías para tener éxito” explicando que aunque la violencia expresada fuera para “un animalito” llevaría a su rechazo inmediato siendo reggaetó u otro género.

“Sus letras agreden a las mujeres con puras groserías. Me molesta que tengan que hacer una letra con groserías para tener éxito, el reggaetón no es lo mío, o bien, cualquier género que tenga groserías y que sea agresor hasta para un animalito”. Roberto Davesa, el creador de Patrick Miller.

Patrick Miller iniciará el 2026 con concierto en el Palacio de los Deportes

El fundador del Patrick Miller compartió su parecer sobre el reggaetón en el marco en el que anunció que su concepto llega al Palacio de los Deportes el 10 de enero de 2026.

Estos son los precios de los boletos para el Patrick Miller en el Palacio de los Deportes: