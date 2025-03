Apio Quijano -de 47 años de edad- es consciente de los malos tratos que tendría su papá en el asilo donde él y su hermana lo ingresaron.

No obstante, Apio Quijano aún tiene a su papá en el asilo ya que gente de este lugar lo tiene amenazado.

Cabe mencionar que la relación entre Apio Quijano y su papá no es buena desde hace tiempo.

A su paso por La Casa de los Famosos México, Apio Quijano reveló que su papá nunca se preocupó, por lo que se ganó su indiferencia.

Frente a micrófonos del programa Venga La Alegría, Apio Quijano reveló estar siendo amenazado por gente del asilo donde se encuentra su papá.

“El problema es el lugar que nos está amenazando porque somos artistas“, dijo y enseguida adelantó que no dará detalles.

Y es que en otras ocasiones, Apio Quijano ha sido severamente criticado por ventilar sus problemas familiares.

“Eso sí no lo voy a platicar, son situaciones bastante personales, cosas que se salieron de lugar, cosas que no deberían ni comentarse”

La declaración llega luego de que Paco Ayala -de 52 años de edad- informara que la salud de su papá, quien murió en 2022, empeoró debido al mal trato que recibió en el asilo donde se encontraba.

De acuerdo con el integrante de Molotov, el asilo tiene descuidado a sus residentes y hasta les roban sus pertenencias.

“No es un lugar que esté al corriente con la sanidad, los alimentos”, dijo Paco Ayala e informó que el asilo cobra grandes cantidades de dinero, lo que vuelve sospechosa toda acción.

Por lo que rápidamente trascendió que en ese asilo se encuentra el papá de Apio Quijano .

Por otro lado, Apio Quijano no quiso opinar sobre el conflicto entre Ari Borovoy y algunos integrantes de OV7.

En su lugar, Apio Quijano dijo tener una buena relación con el creador de Bobo Producciones, aún cuando desde hace 6 años dio por concluida su relación con los 90’s Pop Tour.

Esto porque el ex habitante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México decidió iniciar nuevos proyectos en solitario.

“Me bajé año y medio de los 90s. Yo me la pasé espectacular, fue un proyectaso. Me llevo muy bien con Bobo, con los artistas; sin embargo, a mí me gusta estar moviéndome, pero después de 6 años para mí concluyo ese proyecto”

Apio Quijano