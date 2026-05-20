Cinemex anunció su Summer Fest 2026, una promoción diseñada para que los fans tengan varios descuentos y la posibilidad de ganar un auto.

Si te interesa saber más del Cinemex Summer Fest 2026, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Cinemex Summer Fest 2026 (Cinemex)

¿Cómo participar en el Cinemex Summer Fest 2026?

Hasta el 31 de agosto, los fans podrán participar en el Cinemex Summer Fest 2026, donde podrán ganar premios como un auto último modelo.

Para ser parte del Cinemex Summer Fest 2026, debes de seguir estos pasos:

Hacer una compra mínima de 249 pesos en dulcería en cualquier complejo Cinemex

Ir a https://trivias.cinemex.com/triviaverano y registrar tu ticket

Contestar la triva que se desbloqueará

Quienes contesten correctamente la trivia en el menor tiempo posible podrán optar por alguno de los siguientes premios:

Un Chevrolet Trax 2026

Dos viajes para cuatro personas de 3 días y 2 noches en un hotel todo incluido en la Riviera Maya y acceso a un parque en Xcaret

5 Smartphones

15 tarjetas con 52 pases precargados para seguir disfrutando de los mejores planes en Cinemex

Los ganadores se darán a conocer conforme avance la promoción a lo largo del verano y salgan los estrenos en los distintos complejos de la exhibidora.

Cinemex Summer Fest 2026 (Cinemex)

¿Qué más tendrá el Cinemex Summer Fest 2026?

El Cinemex Summer Fest 2026 le dará 4 boletos al 2x1 a todas las personas que hagan la mencionada compra mínima de 249 pesos en dulcería.

Eso boletos serán válidos hasta septiembre, por lo que no es necesario que te los gastes en el Cinemex Summer Fest 2026.

Además. los miembros de Cinemex Loop que realicen su compra en dulcería tradicional presentando su tarjeta, recibirán las siguientes promociones:

Combo Pareja Verano por 299 pesos: El combo incluye 2 refrescos grandes, 1 palomitas clásicas sal grandes y 1 Sándwich Tandem.

Combo Verano por 299.00 pesos: El combo incluye 1 Icee, 1 refresco grande, 1 palomitas clásicas sal grandes y 1 Snickers.

Refresco Grande: 65 pesos

Hot dog: 70 pesos

Nachos: 70 pesos