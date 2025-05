Luis Antonio López, de 45 años de edad, mejor conocido como El Mimoso regresa en concierto al Auditorio Nacional de la CDMX en la agenda 2025.

Y para que no te pierdas del concierto de El Mimoso en CDMX desde el Auditorio Nacional, te traemos todos los detalles de precio de boletos, preventa y fecha para verlo en vivo.

Fans de El Mimoso presten atención que los detalles de precio de boletos, preventa y fecha para su concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX son los siguientes:

En conferencia de prensa desde el Auditorio Nacional, el cantante El Mimoso se dijo feliz de anunciar su tercera fecha en el recinto también conocido como El Coloso de Reforma.

Pues luego de lograr sold out en enero y marzo pasado, El Mimoso anuncia su tercer Auditorio Nacional en concierto el cual espera que sea un éxito.

“Me da mucho gusto que estén aquí ahora si me siento con más seguridad al hablar de estos recintos, escenarios importante que Dios me permite pisar en mi carrera artística como solista, la respuesta del público fue maravilloso, llenar dos Auditorio Nacional no es cualquier cosa, es un trabajo interno que se debe hacer para llenarlos en su totalidad”.

El Mimoso