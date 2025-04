El Tiny Desk de Bad Bunny causó revuelo y varias críticas sobre la presentación que dio el conejo malo.

Sin embargo, un like de Maluma a una crítica al Tiny Desk de Bad Bunny causa aún más polémica.

Maluma da like a una crítica al Tiny Desk de Bad Bunny y causa polémica

Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, de 31 años de edad, causa polémica por un like.

Aunque no cualquier like, ya que Maluma le dio Me gusta a la fuerte crítica del influencer Javibiat, sobre el Tiny Desk de Bad Bunny en NPR.

Tiny Desk de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny para el mundo, la cual se estrenó el pasado 7 de abril de 2025.

Misma presentación que para el influencer Javibiat fue “una porquería” por parte de Bad Bunny, así como lamento que NPR publicará el Tiny Desk del cantante puertoriqueno de 31 años.

El like de Maluma a una crítica al Tiny Desk de Bad Bunny que causó polémica (Especial)

Y pese a su dura crítica sobre el desempeño musical de Bad Bunny, lo que llamó más la atención de este video fue el like de Maluma.

Like que avivó los rumores de una rivalidad entre Maluma y Bad Bunny; y por lo que ahora son tema de conversación en las redes sociales.

Mientras que entre comentarios, hay quienes apuntan que es un simple like de Maluma ante el tema de conversación al Tiny Desk de Bad Bunny.

Ya que el like de Maluma a la crítica al Tiny Desk de Bad Bunny no necesariamente sea porque coincide con la opinión del influencer.

El like de Maluma a una crítica al Tiny Desk de Bad Bunny que causó polémica (Especial)

Maluma y Bad Bunny guardan silencio tras polémica que desató like por su Tiny Desk

Ante el like de Maluma a una crítica al Tiny Desk de Bad Bunny y que causó polémica, por ahora ninguno de los cantantes ha respondido a la polémica.

Dejando a los fans en el desconcierto sobre si existe una rivalidad entre Maluma y Bad Bunny, que haría aún más imposible una colaboración, como hace mucho se decía.

Y de la que incluso en el pasado, los propios Maluma y Bad Bunny hablaron causando revuelo entre los fans de ambos artistas de la musica urbana.