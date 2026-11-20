La cantante británica Dua Lipa y el músico Bosko Kante, resolvieron la disputa legal por el uso de una grabación en la canción “Levitating”, tras alcanzar un acuerdo.

El proceso, iniciado en julio de 2023, fue desestimado por una corte federal de Los Ángeles, luego de que ambas partes solicitaran conjuntamente cerrar el caso.

La resolución establece que la demanda queda desestimada con perjuicio, por lo que Kante no podrá presentar nuevamente las mismas reclamaciones. Cada parte cubrirá sus propios gastos legales.

¿Por qué Bosko Kante demandó a Dua Lipa por “Levitating”?

La demanda señalaba que, en 2019, el productor Stephen Kozmeniuk pidió a Kante grabar una intervención de talk box para la canción de Dua Lipa, sin formalizar un contrato escrito.

Según el músico, acordaron verbalmente un pago de mil 500 dólares, participación en derechos vecinos y reconocimiento de su contribución, pero únicamente para la versión original.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram)

Kante sostuvo que ese permiso no contemplaba otros lanzamientos y señaló el uso de su grabación en tres versiones: el remix de The Blessed Madonna con Madonna y Missy Elliott, el de DaBaby y una presentación para los American Music Awards.

El músico, cofundador de ElectroSpit, argumentó que esas versiones aprovecharon más material suyo que la grabación original. Por ello, solicitó al menos 2 millones de dólares y reconocimiento como coautor.

Na’il Benjamin, abogado de Kante, confirmó que las disputas con Warner quedaron resueltas y destacó la importancia de reconocer, acreditar y compensar las aportaciones artísticas.

El acuerdo conjunto no detalla si hubo pagos ni establece otros términos económicos. Únicamente precisa que ambas partes asumirán sus respectivos costos legales y pone fin al litigio.

Lanzada en 2020 en el álbum Future Nostalgia, “Levitating” de Dua Lipa alcanzó el segundo lugar del Billboard Hot 100 y permaneció 77 semanas en la lista.