La cantante Dua Lipa -de 30 años de edad-prepara una sorpresa, ya que podría cantar canción de Juan Gabriel en México.

El Radical Optimism Tour hará escala en México y los fans de Dua Lipa están a la expectativa de los temas sorpresa que cantaría en el Estadio GNP Seguros.

La canción de Juan Gabriel que Dua Lipa podría cantar en su concierto en México

De acuerdo con algunos rumores, en su gira por México Dua Lipa cantaría “Querida” de Juan Gabriel.

Para los fans del Divo de Juárez, se trata de un sueño que podrían vivir durante los conciertos de Dua Lipa el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram)

Como sabemos, la cantante de Levitating ha sorprendido en su gira por Latinoamérica.

Esto porque durante sus presentaciones ha interpretado covers icónicos de los lugares en los que ha estado .

En Argentina cantó “De Música Ligera”, de Soda Stereo y “Tu Misterioso Alguien”, de Miranda!

Mientras que en Chile se escuchó “Tu falta de querer”, de Mon Laferte y “El Duelo”, de la Ley.

Por lo que hay mucha emoción entre los seguidores de Dua Lipa en México al intentar descubrir el tema sorpresa que habrá.

Dua Lipa (Dua Lipa Twitter @DUALIPA)

¿No solo Juan Gabriel? Fans proponen canciones para que Dua Lipa cante en México

Luego de darse a conocer que Dua Lipa cantaría “Querida” de Juan Gabriel como cover sorpresa, los fans reaccionaron.

Además del tema de Juan Gabriel, los seguidores han hecho estas sugerencias en redes para las tres fechas de conciertos que están programadas:

Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade

Como la flor, de Selena Quintanilla

Sálvame, de RBD

El Triste, de José José

Rosa pastel, de Belanova

Eres para mí, Julieta Venegas

Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel

La Llorona, de Chavela Vargas

La Maldita Primavera, de Yuri