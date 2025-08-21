Don Omar rompió récord de asistencia en la Feria Nacional Potosina Fenapo 2025 superando a Natanael Cano, de 24 años de edad.

Don Omar -de 47 años de edad- regresó a México para hacer historia en el destacado festival de San Luis Potosí, logrando un lleno total.

Don Omar supera a Natanael Cano en récord de asistencia en la Fenapo 2025

La noche del martes 19 de agosto, Don Omar se presentó en la Fenapo 2025 ante más de 358 mil personas, rompiendo récord de asistencia.

Don Omar, uno de los máximos exponentes del reguetón, logró superar el número de asistentes de Natanael Cano en la feria de San Luis Potosí.

Don Omar (Don Omar Instagram @donomar)

Natanael Cano se presentó en la Fenapo 2024 y logró reunir a poco más de 310 mil personas en las instalaciones del Teatro del Pueblo.

Ahora, Don Omar hace historia en la Fenapo 2025, convirtiéndose también en la presentación más multitudinaria de su carrera.

Don Omar se presentó en la Fenapo 2025 para interpretar un recorrido por sus grandes éxitos, logrando conquistar a sus fans.

El puertorriqueño hizo encender el escenario de San Luis Potosí al interpretar canciones como “Diva Virtual” y “Taboo”.

El concierto de Don Omar se convierte en otro hito histórico para la Fenapo 2025, quien se ha consolidado como una de las ferias más importantes de México.

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

Don Omar agradece al público de San Luis Potosí durante la Fenapo 2025

A través de Instagram, Don Omar agradeció a sus fans que asistieron a su concierto en la Fenapo 2025.

Don Omar, visiblemente emocionado, expresó que sigue sin creer que su concierto superó el número de asistencia en la Fenapo 2025.

El cantante dejó entrever que fue el mejor día de su vida y aseguró que siempre llevará a San Luis Potosí en el corazón.

“Sigo sin creer lo que acabamos de vivir. Esta noche en San Luis Potosí quedará escrito en la historia. El mejor día de mi vida”, escribió Don Omar.