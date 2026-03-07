La banda estadounidense de indie pop TV Girl regresa a México hoy sábado 7 de marzo con un concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Así que prepararte para disfrutar que a continuación te dejamos todos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto del 7 de marzo de TV Girl en Pepsi Center WTC:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Petite Amie
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo
TV Girl en Pepsi Center WTC
TV Girl en Pepsi Center WTC (OCESA)

Posible setlist para el concierto de TV Girl en el Pepsi Center WTC hoy 7 de marzo

TV Girl en el Pepsi Center WTC trae su concierto este sábado 7 de marzo con lo mejor de la música pop de la agrupación como parte de la gira A night of music... and thrills!.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de TV Girl en el Pepsi Center WTC sean los siguientes:

  1. Pantyhose
  2. Hate Yourself
  3. Louise
  4. Cigarettes Out the Window
  5. Birds Don’t Sing
  6. Daughter of a Cop
  7. Not Allowed
  8. The Night Time
  9. 99.5
  10. Femme Fatale
  11. Safeword
  12. Blue Hair
  13. The Blonde
  14. Loving Machine
  15. The Getaway
  16. Taking What’s Not Yours
  17. Heaven Is a Bedroom
  18. Lovers Rock
  19. It Evaporates