La banda estadounidense de indie pop TV Girl regresa a México hoy sábado 7 de marzo con un concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX.
Así que prepararte para disfrutar que a continuación te dejamos todos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto del 7 de marzo de TV Girl en Pepsi Center WTC:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Petite Amie
- Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo
Posible setlist para el concierto de TV Girl en el Pepsi Center WTC hoy 7 de marzo
TV Girl en el Pepsi Center WTC trae su concierto este sábado 7 de marzo con lo mejor de la música pop de la agrupación como parte de la gira A night of music... and thrills!.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de TV Girl en el Pepsi Center WTC sean los siguientes:
- Pantyhose
- Hate Yourself
- Louise
- Cigarettes Out the Window
- Birds Don’t Sing
- Daughter of a Cop
- Not Allowed
- The Night Time
- 99.5
- Femme Fatale
- Safeword
- Blue Hair
- The Blonde
- Loving Machine
- The Getaway
- Taking What’s Not Yours
- Heaven Is a Bedroom
- Lovers Rock
- It Evaporates