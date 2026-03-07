La banda estadounidense de indie pop TV Girl regresa a México hoy sábado 7 de marzo con un concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Así que prepararte para disfrutar que a continuación te dejamos todos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto del 7 de marzo de TV Girl en Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Petite Amie

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

TV Girl en Pepsi Center WTC (OCESA)

Posible setlist para el concierto de TV Girl en el Pepsi Center WTC hoy 7 de marzo

TV Girl en el Pepsi Center WTC trae su concierto este sábado 7 de marzo con lo mejor de la música pop de la agrupación como parte de la gira A night of music... and thrills!.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de TV Girl en el Pepsi Center WTC sean los siguientes: