Hoy sábado 7 de marzo, la banda estadounidense de indie pop TV Girl se presenta en concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Concierto del cual a los fans les dejamos los detalles de horario y hora en la que termina el show de TV Girl en Pepsi Center WTC y no se pierdan de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Petite Amie

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

TV Girl en Pepsi Center WTC (OCESA)

Pepsi Center WTC tendrá lo mejor del pop de TV Girl

TV Girl trae lo mejor de su música pop al Pepsi Center WTC hoy 7 de marzo como parte de la gira de conciertos A night of music... and thrills!.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.