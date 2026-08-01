Entre abrazos familiares, autógrafos y pura euforia pop, Dua Lipa inauguró la séptima edición del Sunny Hill Festival en Pristina, demostrando que el megaevento de Kosovo es, ante todo, una gran fiesta íntima.

La superestrella británica-albanesa se robó todas las miradas al ser captada disfrutando de los conciertos en el área general como una fanática más, cobijada por sus seres queridos y entregada por completo a sus seguidores.

Una fiesta con sello familiar

La intérprete de "New Rules" transformó el festival en su propio punto de encuentro familiar. Horas antes de que abrieran las puertas del recinto, Dua encendió las redes sociales al compartir postales íntimas junto a su hermano Gjin, su padre (y cofundador del evento, Dukagjin Lipa) y el resto de su círculo cercano entre camerinos, carteles de neón y la colorida decoración del lugar.

¡Estoy emocionada, sintiéndome tan increíblemente orgullosa de nuestra familia y de todo el equipo por todo lo que se ha dedicado a hacer que esto suceda! Dua Lipa, a través de Instagram

Estrellas globales y noches electrónicas

El festival de tres días promete ser el gran espectáculo del fin de semana en la región gracias a un despliegue de producción impresionante y un cartel repleto de celebridades:

Grandes estrellas: Katy Perry, Lewis Capaldi y Martin Garrix lideran el fin de semana como los headliners principales.

Ritmo en la pista: Una fuerte alineación electrónica con Seth Troxler, PAWSA, Adam Port & Rampa, Carlita, Salomé Le Chat y Tommy Gold.

Talento de casa: El escenario también brilla con la inclusión del propio hermano de la cantante, Gjin, y la artista Kamelia, reafirmando el apoyo del festival al talento emergente local y albanés.