Denisse de Kalafe sabe de sus nuevos memes que la comparan con Fher de Maná y Christian Nodal

A Denisse de Kalafe le fascina que su nombre suene en todos lados aún cuando la vinculen con Christian Nodal y el vocalista de Maná, Fher Olvera.

Y es que en las últimas semanas, en redes sociales, han surgido memes que comparan a Denisse de Kalafe con Christian Nodal y Fher, de Maná.

Contrario a molestarse, Denisse de Kalafe -de 75 años- se carcajea de los memes que la comparan con Christian Nodal y Fher, de Maná.

Memes que, al igual que Denisse de Kalafe, Christian Nodal -de 26 años- y Fher Olvera -de 65 años de edad- saben de su existencia.

En un encuentro con la prensa, Denisse de Kalafe se dijo contenta y agradecida por que fans y ‘memistas’ la mantienen vigente este mes de mayo.

“Mis memistas son mis mejores y mayores marketeros, son los que dejan evidencia cada año y los jóvenes dicen: ¿Quién es esa del meme? Y van a buscar mis canciones. Es una bendición. Ustedes (la prensa) en el mes de mayo y los memes son la gente que me mantiene viva”

Y es que sabe perfectamente que la comparan con la dupla de cantantes por su forma de vestir y su corte de cabello, algo que toma con humor.

Tras burlarse de su parecido con el intérprete de música regional mexicana, reconoce que estaría encantada de ver a Fher Olvera, a quien sí conoce, pues sería muy divertido hablar de sus memes.

“Yo lo admiro profundamente. Es un cuero, muchas gracias. No hemos hablado, me gustaría mucho conversar con él, sobre esto, me parece muy un divertido”

Denisse de Kalafe