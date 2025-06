Este sábado 28 de junio se llevó a cabo la tradicional marcha LGBT CDMX 2025, donde participaron varias celebridades entre ellas la cantante Denisse de Kalafe.

Denisse de Kalafe -de 76 años de edad- aprovechó su participación en la marcha LGBT CDMX 2025 para mandar un emotivo mensaje sobre el amor.

Con motivo de visibilizar y exigir los derechos de la población LGBTQ+, se llevó a cabo en calles de la Ciudad de México (CDMX) el Pride 2025.

Y es que de acuerdo con declaraciones tomadas por El Universal, Denisse de Kalafe destacó la importancia de no tener juicios cuando se trata de amor.

Denisse de Kalafe puntualizó que cada persona es libre de amar como prefiera sin tener que someterse a cualquier clase de juicio.

Durante su conversación, Denisse de Kalafe recordó que en Brasil ya se prohibió la palabra homosexual y ahora se dice homoafectivo, porque el afecto está en todas las personas.

Denisse de Kalafe incluso les mandó un mensaje a los padres y les pidió que apoyaran a sus hijos en las decisiones que quieran tomar.

Y es que Denisse de Kalafe recordó que para que un hijo sea triunfador debe de contar con el apoyo de sus padres.

En entrevista para el programa Montse y Joe, Denisse de Kalafe abrió su corazón y relató cómo le contó a su mamá sobre sus preferencias sexuales.

Y es que de acuerdo con Denisse de Kalafe, ella lo supo “desde siempre”, por lo que en un viaje de tren de México a Monterrey se abrió con su mamá.

Denisse de Kalafe relató que su mamá le contó que había tenido algunos novios, por lo que ella también decidió confesarle sobre sus novias.

“La relación con mi mamá era tan abierta que fue sencillo contarle. Mi mamá lo supo cuando viajábamos en un tren de México a Monterrey y ella me contó que unos tíos no eran sus tíos, eran sus novios. Y yo le conté que un par de amigas no eran mis amigas, eran mis novias”

Denisse de Kalafe