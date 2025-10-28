El conflicto entre Rancho Humilde y Fuerza Regida parece no tener fin y es que se ha revelado una demanda millonaria y acusaciones de sabotaje.

Tanto Rancho Humilde como Fuerza Regida han expresado las razones sobre su distanciamiento; sin embargo, solo han dejado ver una ruptura profunda entre ambas partes.

Rancho Humilde exige 15 mdd a Fuerza Regida por incumplimiento de contrato

Rancho Humilde es una disquera que es reconocida por haber impulsado a Fuerza Regida desde el 2018; sin embargo, en los últimos meses su relación ha llegado a un punto crítico.

Fuerza Regida (Agencia México )

Fue en septiembre 2025 cuando Rancho Humilde -compañía liderada por Jimmy Humilde- presentó una demanda contra Fuerza Regida por presunto incumplimiento de contrato.

De acuerdo con la disquera de música regional mexicana Rancho Humilde, la banda californiana realizó colaboraciones no autorizadas y firmaron acuerdos independientes para presentaciones en vivo con Apple Music y Live Nation.

Rancho Humilde asegura que el contrato original les otorgaba participación en todas las ganancias por grabaciones y giras .

En su demanda se enumera 27 canciones que presuntamente habían violado el acuerdo al no compartir las regalías como:

“Qué Onda” con Calle 24 y Chino Pacas

“Modo Capone”, colaboración con Pacas y Drake que alcanzó el No. 11 en Hot Latin Songs

Además las disquera señala que Fuerza Regida también ignoró la exclusividad al contratar directamente con Apple Music este verano para una grabación de un concierto en vivo en la Ciudad de México, así como con Live Nation para giras en Estados Unidos en 2023 y 2024.

Rancho Humilde afirma que ha sufrido pérdidas superiores a los 15 millones de dólares por regalías, anticipos y acuerdos no autorizados.

“Rancho Humilde ha sufrido daños, incluyendo, pero no limitado a, regalías perdidas, anticipos, tarifas, participación de mercado y otras compensaciones… La cantidad exacta de los daños está sujeta a prueba en el juicio, pero supera los 15 millones de dólares” Rancho Humilde

Fuerza Regida, agrupación. (@fuerzaregida)

Fuerza Regida contrademando a Rancho Humilde por presuntamente querer sabotear su carrera

Un mes después de la demanda de la disquera, Fuerza Regida respondió con una contrademanda que acusa a Rancho Humilde de retener millones en regalías.

Fuerza Regida acusó a Rancho Humilde de intentar “sabotear” su carrera , incluyendo su exclusión de las nominaciones al Latin Grammy.

El grupo sostiene en su contrademanda que la disquera incumplió el contrato al bloquear auditorías , retener grabaciones maestras y desviar ganancias de giras mediante “acuerdos clandestinos”.

Fuerza Regida señala a Rancho Humilde y a Jimmy Humilde de una “malversación financiera sistemática”.

Además de haber emprendido una “campaña maliciosa de sabotaje activo diseñada para destruir las relaciones profesionales y oportunidades de carrera dentro de la industria del entretenimiento”.

Fuerza Regida aseguró que Rancho Humilde pidió a Sony que los eliminara de las presentaciones para las nominaciones al Latin Grammy 2024 , luego de que habían sido uno de los actos más vendidos del año.

Incluso señalan a Jimmy Humilde por presuntamente enviar “mensajes de texto amenazantes e intimidantes” al jefe de música latina de Apple, para influir en la grabación de su concierto en vivo en la CDMX.

En su contrademanda Fuerza Regida exige al menos 25 millones de dólares en daños.

El abogado de Fuerza Regida, Kenneth D. Freundlich, declaró en entrevista para Billboard que Rancho Humilde se han enriquecido descaradamente durante años a expensas del grupo.

Sin embargo, fue la demanda que presentaron en contra de Fuerza Regida la “gota que rebasó el vaso”.

Las demandas legales en pugna, fueron trasladadas de un tribunal estatal de California a un tribunal federal el 20 de octubre de este año.