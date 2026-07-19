Jennifer Finch, bajista, compositora y una de las integrantes fundadoras de L7, murió a los 59 años de edad, apenas unos días después de que se hiciera público que enfrentaba un agresivo cáncer cerebral.

La noticia fue confirmada por la banda L7 este 19 de julio mediante un emotivo mensaje, con el que despidieron a Jennifer Finch, una de las figuras más importantes del rock alternativo y el movimiento grunge.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida compañera de banda, amiga y cómplice, Jennifer Finch. Luchó valientemente contra el cáncer cerebral durante mucho tiempo y fue amada por muchos amigos, colegas músicos y fans de todo el mundo. Te queremos, Jennifer” L7

Muere Jennifer Finch, bajista de L7, a los 59 años tras agresivo cáncer cerebral

Se ha dado a conocer la muerte de Jennifer Finch, bajista de L7 a los 59 años de edad, tan solo días después de haber revelado su diagnóstico de cáncer cerebral.

Su enfermedad derivó en múltiples cirugías y complicaciones que la obligaron a retirarse de The Last Hurrah Tour, la gira de despedida de L7, y en aquel momento, familiares, amigos y compañeros impulsaron una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos médicos, terapias y cuidados especializados que requería.

Muere Jenniffer Finch de L7 por cáncer cerebral (@l7theband / Instagram)

Jennifer Finch fue parte esencial de L7 desde mediados de la década de 1980 y participó en discos emblemáticos como Bricks Are Heavy y Smell the Magic, además de colaborar en temas que consolidaron a la agrupación como una referencia del grunge y el punk liderado por mujeres.

Tras una pausa, Jennifer Finch regresó a la banda en 2014 para la reunión del grupo y participó en su álbum de regreso de 2019.

Además de su carrera musical, Finch también destacó como fotógrafa, escritora y diseñadora, mientras impulsaba iniciativas como Rock for Choice, en favor de los derechos reproductivos; su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de despedida entre músicos, colegas y fanáticos, quienes reconocen el legado que dejó en la historia del rock alternativo.