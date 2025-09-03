Los problemas entre Emiliano Aguilar y su papá Pepe Aguilar, inevitablemente, han puesto en la mira a Carmen Treviño, quien en los años 80s fue una popular cantante.

Por lo que hoy, fans de Emiliano Aguilar han revivido “Quiero ser”, la canción de Carmen Treviño más escuchada en Spotify.

¿De qué habla Quiero Ser? Letra de canción de Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, más escuchada en Spotify

Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar -de 32 años-, dio a conocer su tema “Quiero ser” en 1988.

@nostalgia.mundo.c CARMEN TREVIÑO con su One Hit Wonder antes de casarse con Pepe Aguilar 🤭 "QUIERO SER" ♬ sonido original - Nostalgia Mundo Classic

Cuando “Quiero ser” salió a la luz, Carmen Treviño aún no conocía a Pepe Aguilar. Al cantante, de actualmente 57 años, lo conoció a principios de los años 90’s.

Cuando la cantante daba sus primeros pasos en la meca del cine.

“Quiero ser”, es una de sus canciones más conocidas, ésta habla de la iniciativa de una mujer enamorada.

Debido a que en aquellos tiempos no era bien visto que una mujer le expresará sus sentimientos, ésta se atreve a hacerlo.

La letra de “Quiero ser”, dice:

Dicen que no es nada decente que una mujer diga lo que siente

que es un total descaro que una dama dé el primer paso

Pero ya no puedo callarlo. Quiero decirte que me gustas tanto

que al momento que tú lo quieras si me lo pides estaré a tu lado.

Quiero ser tu gran amor, la dueña de tus sueños y tu corazón.

Quiero ser tu gran amor, la estrella mas brillante de tu cielo.

Quiero ser tu gran amor por que tú para mí ya lo eres.

No pienso pasarme la vida imaginando que estoy en tus brazos

y esperar por ti cada día, como quien vive esperando un milagro.

Yo ya no puedo callarlo...

Quiero decirte que me gustas tanto, que al momento que tú lo quieras

si me lo pides estaré a tu lado.

Quiero ser tu gran amor, la dueña de tus sueños y tu corazón.

Quiero ser tu gran amor, la estrella más brillante de tu cielo.

Quiero ser tu gran amor, tu amiga, tu pareja y tu razón de ser.

Quiero ser tu gran amor, estar cerca de ti ahora y siempre.

Quiero ser tu gran amor por que tú para mí ya lo eres

Quiero ser tu gran amor, la dueña de tus sueños y tu corazón.

Quiero ser tu gran amor, la estrella mas brillante de tu cielo.

Quiero ser tu gran amor, tu amiga, tu pareja y tu razón de ser.

¿A qué se dedica actualmente Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar?

Han pasado muchos años desde que Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, decidió alejarse de los reflectores por lo que hoy es una extinta cantante de bajo perfil.

No obstante, en los últimos meses, el nombre de Carmen Treviño ha acaparado titulares por el pleito que Emiliano Aguilar mantiene con Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar asegura que Pepe Aguilar nunca le dio 'un centavo' (Especial )

Su más reciente mención la hizo su hijo Emiliano Aguilar, quien la enalteció y la defendió de los dichos de su expareja.

Esto porque en Internet revivieron las declaraciones que hizo Pepe Aguilar sobre su primera esposa.

Quien, según el cantante, lo abandonó sorpresivamente, le vació la casa y se llevó a su hijo Emiliano Aguilar, con quien no pudo convivir como quería por la pésima relación que aún mantiene con su ex.