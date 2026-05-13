Ocesa anuncia un próximo concierto en CDMX con De la Rose en Teatro Metropólitan. La promotora del evento ya compartió detalles para la venta de boletos:

Boletera: Ticketmaster

Preventa Banamex: jueves 14 de mayo a las 11:00 a.m.

Venta general: viernes 15 de mayo a las 11:00 a.m.

Precio de los boletos para concierto de De la Rose en Teatro Metropólitan

Hasta el momento, Ticketmaster no ha liberado los precios oficiales de boletos ni el mapa de zonas disponibles para el concierto de De la Rose.

Sin embargo, y con base en eventos previos de la artista y de otros realizados en el Teatro Metropólitan, se estima que el rango de precios vaya de los 600 a los mil pesos.

De la Rose en Teatro Metropólitan (X | @ocesa_total)

De La Rose llega al Teatro Metropólitan con el “Alma Tour” y una nueva etapa musical

El concierto de De La Rose en el Teatro Metropólitan forma parte del Alma Tour, la primera gira internacional de la cantante puertorriqueña como artista solista principal.

La serie de presentaciones acompaña el lanzamiento de “Bendito Verano”, álbum debut publicado a finales de 2025 donde explora sonidos urbanos, pop alternativo y ritmos caribeños contemporáneos.

Durante el espectáculo en la Ciudad de México, la intérprete incluirá canciones como “Luna de miel”, “Cosita linda” y “Bendito verano”, consideradas piezas centrales de esta nueva etapa artística.

La gira también representa la consolidación definitiva de Elena Rose tras varios años como compositora para figuras internacionales como Rauw Alejandro y Becky G.

Además de promocionar nuevo material, el show incorpora éxitos virales como “Orión” y “Caracas en el 2000”, temas que fortalecieron su crecimiento dentro de la música latina actual.