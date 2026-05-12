Westlife regresa a México: fechas y boletos del Anniversary World Tour

Westlife confirma su regreso a México en 2027 con su Anniversary World Tour que celebra en concierto los 25 años de carrera musical del grupo de pop irlandés formado en Dublín.
Y si no te los quieres perder, presta desde ya atención que a los fans ya les tenemos los detalles de fechas y boletos para los conciertos del Anniversary World Tour de Westlife en México:
- Miércoles 24 de febrero de 2027 en la Arena Monterrey de Monterrey, Nuevo León
- Jueves 25 de febrero de 2027 en la Arena Guadalajara en Guadalajara, Jalisco
- Sábado 27 de febrero de 2027 en la Arena CDMX de la Ciudad de México, CDMX
- Hora: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin detalles
- Preventa Azteca: del 12 al 14 de mayo 2026 a partir de las 10:00 de la mañana
- Venta General y taquillas: 15 de mayo 2026 a las 10:00 am
- Boletera: Superboletos
Precio de boletos para los conciertos del Anniversary World Tour de Westlife en México
La preventa de boletos para los conciertos del Anniversary World Tour de Westlife en México ya arrancó y con ellos los precios de boletos ya se han revelado, por lo que serán los siguientes:
Westlife en la Arena Monterrey: Precio de boletos
El precio por secciones para el concierto de Westlife en la Arena Monterrey son:
- Gold VIP Package: 8,040 pesos
- Black: 4,990 pesos
- Platino: 4,380 pesos
- Coke Studio: 3,452 pesos
- Plata: 3,452 pesos
- Superpalco: 3,452 pesos
- Doritos: 3,452 pesos
- Osel: 2,887 pesos
- McCormick: 2,887 pesos
- Oro: 2,887 pesos
- Megacable: 2,259 pesos
- Persona con discapacidad: 2,259 pesos
- Barrera: 2,259 pesos
- Banco Azteca: 2,259 pesos
- Butaca: 2,008 pesos
- Pref Especial: 1,632 pesos
- Plus Ultra: 1,632 pesos
- Preferente: 1,255 pesos
- Luneta Especial: 1,004 pesos
- Luneta: 753 pesos
Westlife en la Arena CDMX: Precio de boletos
Si deseas ver a Westlife en la Arena CDMX, los precios de los boletos son los siguientes:
- Gold VIP Package: 7,430 pesos
- Black: 4,380 pesos
- Rojo: 3,577 pesos
- Zona Elektra: 3,577 pesos
- Zona Pepsi: 3,201 pesos
- Amarillo: 3,201 pesos
- Zona Boing: 3,201 pesos
- Zona Toyota: 3,201 pesos
- Zona Sabritas: 2,950 pesos
- Verde: 2,950 pesos
- Zona Miniso: 2,950 pesos
- Zona Mega: 2,950 pesos
- Zona Banco Azteca: 2,950 pesos
- Zona McCormick: 2,950 pesos
- SP Oro: 2,448 pesos
- SP Platino VL: 2,448 pesos
- SP Platino: 2,448 pesos
- SP Oro VL: 2,448 pesos
- Personas con discapacidad: 2,448 pesos
- Aqua: 2,448 pesos
- Morado: 2,008 pesos
- Celeste: 1,632 pesos
- Gris: 1,130 pesos
- Gris VL: 1,130 pesos
- Café: 942 pesos
- Café VL: 942 pesos
- Rosa: 753 pesos
- Rosa VL: 753 pesos
Westlife en la Arena Guadalajara: Precio de boletos
Para ver a Westlife en la Arena Guadalajara los precio de boletos que se manejan serán:
- Gold VIP Package: 8,040 pesos
- Black: 4,990 pesos
- Rojo: 4,380 pesos
- Super Palco VL: 3,703 pesos
- Super Palco: 3,703 pesos
- Amarillo: 3,703 pesos
- Aeromexico: 3,075 pesos
- Coke Studio: 3,075 pesos
- Plus Ultra: 3,075 pesos
- Naranja: 3,075 pesos
- Verde: 2,448 pesos
- Menta: 2,071 pesos
- Sabritas: 2,071 pesos
- Banco Azteca: 1,695 pesos
- Elektra: 1,695 pesos
- Megacable: 1,695 pesos
- Azul: 1,318 pesos
- Azul Vista Limitada: 1,318 pesos
- Morado: 1,067 pesos
- Celeste: 753 pesos