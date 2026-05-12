Westlife confirma su regreso a México en 2027 con su Anniversary World Tour que celebra en concierto los 25 años de carrera musical del grupo de pop irlandés formado en Dublín.

Y si no te los quieres perder, presta desde ya atención que a los fans ya les tenemos los detalles de fechas y boletos para los conciertos del Anniversary World Tour de Westlife en México:

Miércoles 24 de febrero de 2027 en la Arena Monterrey de Monterrey, Nuevo León

Jueves 25 de febrero de 2027 en la Arena Guadalajara en Guadalajara, Jalisco

Sábado 27 de febrero de 2027 en la Arena CDMX de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Azteca: del 12 al 14 de mayo 2026 a partir de las 10:00 de la mañana

Venta General y taquillas: 15 de mayo 2026 a las 10:00 am

Boletera: Superboletos

Westlife regresa a México: fechas y boletos del Anniversary World Tour (Superboletos )

Precio de boletos para los conciertos del Anniversary World Tour de Westlife en México

La preventa de boletos para los conciertos del Anniversary World Tour de Westlife en México ya arrancó y con ellos los precios de boletos ya se han revelado, por lo que serán los siguientes:

Westlife en la Arena Monterrey: Precio de boletos

El precio por secciones para el concierto de Westlife en la Arena Monterrey son:

Gold VIP Package: 8,040 pesos

Black: 4,990 pesos

Platino: 4,380 pesos

Coke Studio: 3,452 pesos

Plata: 3,452 pesos

Superpalco: 3,452 pesos

Doritos: 3,452 pesos

Osel: 2,887 pesos

McCormick: 2,887 pesos

Oro: 2,887 pesos

Megacable: 2,259 pesos

Persona con discapacidad: 2,259 pesos

Barrera: 2,259 pesos

Banco Azteca: 2,259 pesos

Butaca: 2,008 pesos

Pref Especial: 1,632 pesos

Plus Ultra: 1,632 pesos

Preferente: 1,255 pesos

Luneta Especial: 1,004 pesos

Luneta: 753 pesos

Westlife regresa a México: fechas y boletos del Anniversary World Tour (Superboletos )

Westlife en la Arena CDMX: Precio de boletos

Si deseas ver a Westlife en la Arena CDMX, los precios de los boletos son los siguientes:

Gold VIP Package: 7,430 pesos

Black: 4,380 pesos

Rojo: 3,577 pesos

Zona Elektra: 3,577 pesos

Zona Pepsi: 3,201 pesos

Amarillo: 3,201 pesos

Zona Boing: 3,201 pesos

Zona Toyota: 3,201 pesos

Zona Sabritas: 2,950 pesos

Verde: 2,950 pesos

Zona Miniso: 2,950 pesos

Zona Mega: 2,950 pesos

Zona Banco Azteca: 2,950 pesos

Zona McCormick: 2,950 pesos

SP Oro: 2,448 pesos

SP Platino VL: 2,448 pesos

SP Platino: 2,448 pesos

SP Oro VL: 2,448 pesos

Personas con discapacidad: 2,448 pesos

Aqua: 2,448 pesos

Morado: 2,008 pesos

Celeste: 1,632 pesos

Gris: 1,130 pesos

Gris VL: 1,130 pesos

Café: 942 pesos

Café VL: 942 pesos

Rosa: 753 pesos

Rosa VL: 753 pesos

Westlife regresa a México: fechas y boletos del Anniversary World Tour (Superboletos )

Westlife en la Arena Guadalajara: Precio de boletos

Para ver a Westlife en la Arena Guadalajara los precio de boletos que se manejan serán:

Gold VIP Package: 8,040 pesos

Black: 4,990 pesos

Rojo: 4,380 pesos

Super Palco VL: 3,703 pesos

Super Palco: 3,703 pesos

Amarillo: 3,703 pesos

Aeromexico: 3,075 pesos

Coke Studio: 3,075 pesos

Plus Ultra: 3,075 pesos

Naranja: 3,075 pesos

Verde: 2,448 pesos

Menta: 2,071 pesos

Sabritas: 2,071 pesos

Banco Azteca: 1,695 pesos

Elektra: 1,695 pesos

Megacable: 1,695 pesos

Azul: 1,318 pesos

Azul Vista Limitada: 1,318 pesos

Morado: 1,067 pesos

Celeste: 753 pesos