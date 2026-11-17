La cantante y compositora británica, Beth Gibbons, conocida por ser la vocalista de Portishead regresa a México con su Lives Outgrown Latin America 2027 con concierto en el Teatro Metropólitan.

Razón por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de fecha y boletos para el concierto de Beth Gibbons en Teatro Metropólitan 2027:

Fecha: Sábado 5 de junio 2027

Hora: 8:00 de la noche

Sede: Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, CDMX

Preventa Banamex: 19 de noviembre 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Teatro Metropólitan: 20 de noviembre a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de Boletos: Sin revelarse

Tipo de boletos:

Sección A Sección B Sección C Sección D Personas con discapacidad

Beth Gibbons en Teatro Metropólitan 2027: fecha y boletos para su concierto (ocesa)

Lives Outgrown Latin America 2027 de Beth Gibbons en México 2027

Beth Gibbons se presentará en México 2027 con concierto en el Teatro Metropólitan como parte de la gira Lives Outgrown Latin America 2027.

Para los fans que desean ir por su boletos en físico lo podrán hacer en las taquillas del Teatro Metropólitan, recinto ubicado en Avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Mientras que la preventa Banamex les tendrá tres meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.