La próxima entrega de los Premios Grammy tendrá lugar el domingo 7 de febrero de 2027 en la Crypto.com Arena, recinto ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La Academia de la Grabación confirmó que la ceremonia se transmitirá en vivo por ABC, Disney+ y Hulu, además de anunciar previamente a los nominados de esta edición.

La lista de candidatos se dio a conocer el 16 de noviembre de 2026; entre los nombres latinos destacados figuran Karol G, Ryan Castro y CA7RIEL & Paco Amoroso.

¿Qué se sabe de la ceremonia de los Grammy 2027?

Los Premios Grammy 2027 marcarán el regreso de los Grammy a ABC, cadena que no transmitía la premiación desde 1972, según el anuncio oficial.

El cambio abrirá una nueva etapa para la gala musical, que mantendrá como sede el recinto Crypto.com Arena, en la ciudad de Los Ángeles.

Premios Grammy (EFE)

La ceremonia reconocerá los lanzamientos musicales elegibles publicados entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026 para esta edición.

Después del anuncio de nominaciones, la votación final se realizará del 10 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario.

Por ahora, la Academia de la Grabación no ha confirmado qué artistas participarán en las presentaciones musicales de la próxima entrega de la premiación.

Tampoco se ha anunciado quién conducirá los Grammy 2027; estos detalles suelen darse a conocer semanas antes de la transmisión, conforme se acerca el evento.

La transmisión en vivo permitirá seguir la premiación desde distintas plataformas, mientras la organización prepara una edición que inaugura su nueva alianza televisiva con ABC.