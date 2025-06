¿Cristian Castro es mal padre? Revela la razón que lo hace parecer así

En el marco del Día del Padre, Cristian Castro se sincera sobre su paternidad, la cual dice lleva de la mejor manera aunque parezca lo contrario.

Cristian Castro es padre de tres: Simone, de 19 años, Mikhail, de 17 años, y Rafaela, de 11 años.

Simone y Mikhail son fruto de su relación con Valeria Liberman, mientras que a Rafaela, el cantante la procreó con Paola Eraso.

Frente a micrófonos de Ventaneando, Cristian Castro lo admite, su vida ajetreada no le permite convivir con sus hijos como quisiera, pero lo intenta.

"Yo he querido ser muy buen padre siempre, estoy a disposición, siempre tratando de estar cerca“, dice Cristian Castro y asegura que una de sus prioridades es el bienestar de su descendencia.

Por lo que aunque esté de viaje en viaje y cumpliendo con su apretada agenda de trabajo, el cantante, de 50 años de edad, se esfuerza por estar presente aún en la distancia.

Sin embargo, gente cree que es mal padre y esta es la razón:

"Viajando mucho, me pierdo entre viajes, y eso hace que parezca que soy mal padre, pero no, en realidad soy muy buen papito y trato de ser cariñoso, y siempre voy a estar para mis hijos, y si me necesitan voy a estar siempre ahí"

Cristian Castro