The Black Dahlia Murder iba a presentarse en México en diciembre junto con Gatecreeper; sin embargo, se reveló un comunicado en donde la banda de death metal cancelaba sus conciertos, por lo que te damos los pasos para pedir tu reembolso.
Así puedes solicitar tu reembolso tras la cancelación de los conciertos de The Black Dahlia Murder
The Black Dahlia Murder, la banda de death metal melódico estadounidense, planeaba una gira de conciertos en Latinoamérica incluyendo a México con tres fechas programadas:
- 4 de diciembre - Guadalajara, Jalisco en Foro Independencia
- 5 de diciembre - Monterrey, Nuevo León en Café Iguana
- 6 de diciembre - CDMX en Supremo
Sin embargo, de acuerdo con la promotora de The Black Dahlia Murder, Dreamers Entertainment, reveló cómo puedes solicitar el reembolso en caso de haber adquirido boletos para su conciertos:
- Contactar a los promotores de los conciertos de The Black Dahlia Murder, Eventrid MX (@eventridmx) y a Atenea Events (@atenea.events)
- Solicitar el reembolso en soporte@eventrid.com.mx y en +525585266177
De acuerdo con el comunicado, los conciertos programados en Latinoamérica que incluían tres fechas para México en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y CDMX, fueron cancelados por decisión de la banda.
Esta decisión de cancelarlos se comunicó el pasado 27 de octubre; sin embargo, algunos fans no estaban enterados, por lo que se decidió volver a publicar el comunicado el pasado 3 de diciembre en la cuenta de Dreamers Entertainment.
“Para nuestros leales Blast Fiends de Latinoamérica. Desde que reprogramamos nuestras fechas, surgieron conflictos en algunas ciudades que habrían requerido otra ronda de cambios que afectarían el espectáculo que queríamos ofrecerles. En lugar de esforzarnos para que esto sucediera antes de fin de año, nosotros, junto con los promotores locales, decidimos tomarnos el tiempo para organizar estos espectáculos correctamente y brindarles los espectáculos que se merecen. Una vez más, estamos muy tristes de no haber podido hacer que esto suceda en este momento. Todas las entradas se pueden reembolsar en el punto de compra; para ello, por favor, contacten a su promotor local. No podemos esperar a verlos a todos en 2026. - The Black Dahlia Murder”Comunicado de The Black Dahlia Murder