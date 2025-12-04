The Black Dahlia Murder iba a presentarse en México en diciembre junto con Gatecreeper; sin embargo, se reveló un comunicado en donde la banda de death metal cancelaba sus conciertos, por lo que te damos los pasos para pedir tu reembolso.

Así puedes solicitar tu reembolso tras la cancelación de los conciertos de The Black Dahlia Murder

The Black Dahlia Murder, la banda de death metal melódico estadounidense, planeaba una gira de conciertos en Latinoamérica incluyendo a México con tres fechas programadas:

4 de diciembre - Guadalajara, Jalisco en Foro Independencia

5 de diciembre - Monterrey, Nuevo León en Café Iguana

6 de diciembre - CDMX en Supremo

Sin embargo, de acuerdo con la promotora de The Black Dahlia Murder, Dreamers Entertainment , reveló cómo puedes solicitar el reembolso en caso de haber adquirido boletos para su conciertos:

Contactar a los promotores de los conciertos de The Black Dahlia Murder, Eventrid MX (@eventridmx) y a Atenea Events (@atenea.events)

Solicitar el reembolso en soporte@eventrid.com.mx y en +525585266177

De acuerdo con el comunicado, los conciertos programados en Latinoamérica que incluían tres fechas para México en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y CDMX, fueron cancelados por decisión de la banda.

Esta decisión de cancelarlos se comunicó el pasado 27 de octubre; sin embargo, algunos fans no estaban enterados, por lo que se decidió volver a publicar el comunicado el pasado 3 de diciembre en la cuenta de Dreamers Entertainment .