Hoy viernes 19 de septiembre se presentan en concierto el dúo mexicano de música electrónica The Wookies en Bar Oriente.

Concierto de The Wookies en Bar Oriente del que te dejaremos los detalles del horario y hora en la que termina para que armes tu plan.

Horarios del concierto de The Wookies en Bar Oriente del 19 de septiembre

Arma tu itinerario de llegada y hasta regreso a casa para el concierto de The Wookies en Bar Oriente de hoy 19 de septiembre con los detalles horario y hora en la que termina:

Apertura de puertas 9:00 de la noche

Hora del concierto: 11:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Invitados: Serán secretos

Setlist de canciones: Se estiman 19 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 2:30 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de la 1:00 am del sábado

Concierto de The Wookies en Bar Oriente presentará su última canción en vivo

The Wookies se presenta en Bar Oriente hoy viernes 19 de septiembre con un concierto que será toda una fiesta.

Pues el dúo de The Wookies estará presentando en vivo su más reciente tema en release party, titulado Sol.

Recuerda que Bar Oriente es el recinto para el concierto de The Wookies, mismo que se ubica en la calle de Durango número 181 de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia el Bar Oriente se encuentra a una cuadra de la Fuente de Cibeles y la estación del Metrobús Durango de la Línea 1.

Así que ya tienes todo lo que debes saber para disfrutar como se debe del concierto de The Wookies en Bar Oriente de hoy 19 de septiembre.