Próximos a cumplirse 11 años de la muerte del cantante argentino, Gustavo Cerati, recordamos una de sus canciones más emocionales y profundas.

“Adiós” se volvió un mantra para muchos de los fans, asociándose con la muerte del cantante; acá te compartimos el video en YouTube y más detalles al respecto.

Adiós es el video en YouTube más visto de Gustavo Cerati a 11 años de su muerte

Hoy 11 de agosto de 2025, Gustavo Cerati cumpliriía 66 años de edad y lo recordamos con su canción Adiós, un himno para muchos fans y con la frase que rompió barreras: “Poder decir adiós, es crecer”.

Acá te compartimos el video en YouTube, el cual supera las 158 millones de vistas en la plataforma.

¿Cuál es la relación de Adiós con la muerte de Gustavo Cerati? Su video más visto en YouTube

La asociación entre la canción Adiós de Gustavo Cerati y su muerte es algo que surgió entre fans, y se ha fortalecido con el tiempo.

El vínculo más directo y emocional viene de su hijo, Benito Cerati, de 31 años de edad.

El 4 de septiembre de 2014, el día que Gustavo Cerati murió tras cuatro años en coma, Benito Cerati publicó un tuit con la frase clave de la letra: “Poder decir adiós es crecer”.

Fue un mensaje simple pero poderoso, interpretado como una forma poética de decir adiós a su padre.

Esto resonó enormemente en redes y medios, y desde entonces, la canción se liga a ese momento de duelo familiar.

La canción, letra y el video se relacionan sobre el fin de una relación amorosa, pero sin rencor, enfatizando en dejar ir para evolucionar.

Tras la muerte de Gustavo Cerati, fans la ven como un “himno a la evolución personal” incluso en el contexto de la pérdida.

Gustavo Cerati durante una conferencia de prensa en México en 2004.

Hoy 11 de agosto de 2025, Gustavo Cerati cumpliría 66 años de edad

Hoy 11 de agosto de 2025, Gustavo Cerati hubiera cumplido 66 años de edad.

El 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular pocas horas después de dar un concierto en Caracas, Venezuela.

Ese show fue su última presentación, y terminó con él diciendo: “Hasta la próxima, chau”, sin saber que sería su despedida.

Gustavo Cerati se mantuvo en coma durante 4 años, donde el 4 de septiembre de 2014, el cantante argentino sufrió un paro cardiorrespiratorio provocándole la muerte.

Su muerte convirtió canciones como Adiós en un símbolo de su despedida, dejando un legado especial.