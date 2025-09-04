Hoy 4 de septiembre se conmemora el 11 aniversario luctuoso de Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo.

Por lo que te contamos qué provocó la muerte de Gustavo Cerati; esta es la historia del famoso cantautor argentino.

Esto fue lo que provocó la muerte de Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Stereo

Sin duda la muerte del argentino Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo causó conmoción en el mundo de la música el 14 de septiembre de 2014, convirtiéndose en una de las leyendas del rock en español.

Y hoy en su 11 aniversario luctuoso aún es recordado, pero también la causa de su muerte a los 55 años de edad.

Ya que Gustavo Cerati, líder y vocalista de Soda Stereo, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el 15 de mayo de 2010, tras un concierto en Caracas, Venezuela.

Accidente que dejó a Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Stereo postrado en la cama tras caer en coma, para finalmente muriera el 4 de septiembre de 2014 por un paro respiratorio.

Gustavo Cerati (Internet)

¿Cuánto tiempo se quedó en coma Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Stereo?

Tras el accidente cerebrovascular Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Stereo estuvo 4 años en coma.

Muerte de Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Stereo aún causa duda

Pese a que ya han pasado 11 años de la muerte de Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Stereo aún causa dudas entre sus fans.

Ya que las circunstancias exactas que llevaron a la muerte al músico argentino Gustavo Cerati aún no son claras para los seguidores, tanto que hasta muchos han solicitado que se investigue más al respecto.

Pues hasta ahora, pese a tenerse una declaración sobre la muerte de Gustavo Cerati hay quienes pusieron en duda el manejo médico que recibió durante su tiempo en coma.

Asimismo, hubo más sospechas, pues cuando pasó la muerte de Gustavo Cerati, debido a que las autoridades médicas y la familia mantuvieron los detalles médicos en privado y un secretismos que hoy siguen causando dudas.