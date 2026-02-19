La banda estadounidense del pop-rock Sixpence None the Richer llega hoy 18 de febrero en concierto a La Maraka en la CDMX.
Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas nada en el concierto de Sixpence None the Richer en La Maraka:
- Apertura de puertas: 7:30 de la noche
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo
Posible setlist de canciones para Sixpence None the Richer hoy 19 de febrero
La Maraka en la CDMX recibe en concierto a la agrupación Sixpence None the Richer hoy 19 de febrero.
Concierto lleno de nostalgia con lo mejor de la música de Sixpence None the Richer y su boom en los años 90’s.
Por lo que se espera que posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Sixpence None the Richer en La Maraka sean los siguientes:
- Angeltread
- Within a Room Somewhere
- Thread the Needle
- Don’t Dream It’s Over
- The Tide
- A Million Parachutes
- Rosemary Hill
- Midnight Sun
- Don’t Let Me Die in Dallas
- Melody of You
- Homeland
- Down and Out of Time
- Julia
- There She Goes
- Kiss Me
- We Are Love
- Breathe Your Name