La banda estadounidense del pop-rock Sixpence None the Richer llega hoy 18 de febrero en concierto a La Maraka en la CDMX.

Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas nada en el concierto de Sixpence None the Richer en La Maraka:

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Sixpence None the Richer en México: Precio de boletos y cuándo es su concierto (Sixpence None the Richer )

Posible setlist de canciones para Sixpence None the Richer hoy 19 de febrero

La Maraka en la CDMX recibe en concierto a la agrupación Sixpence None the Richer hoy 19 de febrero.

Concierto lleno de nostalgia con lo mejor de la música de Sixpence None the Richer y su boom en los años 90’s.

Por lo que se espera que posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Sixpence None the Richer en La Maraka sean los siguientes: