Hoy 19 de febrero llega en concierto en solitario el cantante mexicano y conocido por Café Tacvba, Meme del Real al Teatro Metropólitan.

Así que te tenemos horario y hora en la que termina el concierto para que prepares tu itinerario para ver a Meme del Real en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Emmanuel del Real (@memetronic / Instagram )

Meme del Real llega al Teatro Metropólitan para presentar “La Montaña Encendida”.

“La Montaña Encendida” será el nuevo material discográfico en solitario que presente Meme del Real en el Teatro Metropólitan con concierto especial.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.