Hoy 19 de febrero la banda estadounidense del pop-rock, Sixpence None the Richer tendrá concierto en La Maraka.

Así que prepara tu itinerario que te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de Sixpence None the Richer en La Maraka; estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche

Sixpence None the Richer estará trayendo su nostalgia en concierto hoy 19 de febrero a La Maraka.

Concierto de Sixpence None the Richer en la Maraka en la CDMX que promete tener los temas más icónicos de la agrupación noventera.

Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.