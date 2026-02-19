El cantante mexicano Meme del Real de Café Tacvba llega con concierto en solitario al Teatro Metropólitan de la CDMX hoy 19 de febrero.

Concierto de Meme del Real del cual a los fans ya les tenemos setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

El Teatro Metropólitan será el escenario en el que Meme del Real presente su disco solista “La Montaña Encendida” hoy 19 de febrero.

Concierto en el que también Meme del Real estará cantando temas de la emblemática banda a la que también pertenece, Café Tacvba.

Se espera que el los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan sean los siguientes: