Shakira -de 48 años de edad- continúa con el cierre de las segunda parte de conciertos en CDMX de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Fans mexicanos de la cantante estuvieron esperando esta segunda venida con ansias y hoy, 18 de septiembre, es el gran día.

¿A qué hora termina el concierto de Shakira? Horarios para hoy en el Estadio GNP Seguros

A continuación, presentamos todos los horarios a tener en cuenta para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros:

Acceso a los fans: A partir de las 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: A las 8:30 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Fin del concierto: Aproximadamente 10:30 de la noche

Shakira (@shakira / Instagram)

Cabe destacar en fechas anteriores de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en CDMX, no ha habido teloneros en los conciertos .

En este sentido tampoco se ha revelado información de alguno o barios artistas invitados a cantar con Shakira.

Del mismo modo, los fans mexicanos mantienen en alto sus expectativas para alguna sorpresa el último concierto de la cantante en México.

Pues no solo se espera que termine su visita a lo grande, sino que sume a invitadas como ya ocurrió con Belinda y Danna Paola.

Ambas invitadas de Shakira en conciertos de la CDMX.

El récord de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Con el concierto de este jueves 18 de septiembre Shakira está rompiendo un récord histórico en el Estadio GNP Seguros.

Como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour la barranquillera se posicionó como la artista más vendida de este recinto de la CDMX.

Motivo por el que Shakira se vio obligada a dividir sus visitas a la capital del país en dos etapas ofreciendo nuevas fechas.

La primera etapa tuvo lugar en marzo de 2025 con un total de siete conciertos.

Mientras que el regreso de Shakira a tierras aztecas continuó a finales de agosto y primeras semanas de septiembre.

En total, Shakira sumó un total de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros, superando a artistas como Taylor Swift.