Por fin llegó el día en el que fans de Remmy Valenzuela serán testigos de la gira En Vivo Desde el Rancho Tour desde el Auditorio Nacional.

Según información de Ticketmaster, el concierto está programado para iniciar a las 7:30 de la noche del domingo 29 de marzo:

Duración: 2 horas (aproximadamente)

Término: alrededor de las 9:30 de la noche

Remmy Valenzuela regresa a los escenarios con nueva gira y concierto en el Auditorio Nacional

La gira 2026 es clave en la trayectoria de Remmy Valenzuela, pues marca su regreso en grande a los escenarios más importantes de México y Estados Unidos.

Por lo que se ha apreciado en sus primeras presentaciones y por las revelaciones del propio cantante, la idea es mostrar al público un espectáculo con toda la esencia del regional mexicano.

Remmy Valenzuela (Instagram | Remmy Valenzuela)

En Vivo Desde el Rancho Tour promete ser un recorrido entre los mayores éxitos de Remmy Valenzuela, esto con una mezcla de canciones románticas, corridos y ambiente festivo.

A diferencia de otros tours dentro del género, el de Valenzuela pretende enfocarse en la música en vivo mezclada con una conexión directa con el público.

La gira apuesta más por un formato más íntimo y regional, alejado de las mega producciones de la industria.