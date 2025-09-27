Se dio a conocer que el concierto de Pablo Montero en Chihuahua habría vendido un solo boleto.

El cantante Pablo Montero- de 51 años de edad- no habría obtenido la respuesta del público para su show en Chihuahua.

Revelan que concierto de Pablo Montero en Chihuahua habría vendido un solo boleto

Según TV Notas, Pablo Montero habría vendido un solo boleto para la cena / concierto que daría el pasado 27 de junio en una cantina de Chihuahua.

Esto fue revelado por una fuente cercana a Pablo Montero, dejando en evidencia los momentos complicados que vive el cantante en su carrera.

Pablo Montero (Instagram/@pablomoficial)

El problema con Pablo Montero es que aparentemente, los organizadores del evento habrían adelantado 150 mil pesos y cubierto los gastos de promoción del evento.

La baja demanda para ver a Pablo Montero generó que el show se aplazara para las fiestas patrias esperando una mejor respuesta, pero no fue así.

De igual manera, se reveló que el representante de Pablo Montero informó a los medios que la cancelación del concierto tuvo que ver con nuevos proyectos del cantante.

Para recuperar su inversión, los organizadores buscarían que el interprete de “Mi piquito de Oro” se presente un una feria del pueblo o evento similar.

La carrera de Pablo Montero ha enfrentado varias polémicas, desde señalamientos por problemas con el alcohol, peleas con compañeros de trabajo y hasta infidelidades.

De ahí que se especule que su popularidad ha ido a la baja como para no poder vender boletos para su concierto de Chihuahua que terminó cancelado.

Pablo Montero (Instagram/@pablomooficial)

Pablo Montero presume “casa llena” en Perfume de Gardenia

Hasta el momento, Pablo Montero no ha dicho nada sobre los rumores de que solo vendió un boleto para su show en Chihuahua.

En medio de la polémica, el cantante presumió que hubo “casa llena” en la función del pasado 24 de septiembre en la obra Perfume de Gardenia en León, Guanajuato.

Además, Pablo Montero reveló que estará en la Tradicional Feria Chiapas 2025 el 11 de diciembre cantándole las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.