Pablo Montero es acusado de violencia por ex de Rafa Mercadante tras negarse a hacer un trío

Pablo Montero suma un nuevo escándalo en su vida. La ex de Rafa Mercadante lo acusa de ser un hombre violento.

Frente a micrófonos de Venga La Alegría, Elda María, quien fue novia de Rafa Mercadante, de 51 años de edad, revela haber conocido a Pablo Montero mediante Instagram.

Tras varios meses de intercambiar coqueteos, Pablo Montero, de 50 años de edad, invitó a Elda María, de 30 años de edad, a Quintana Roo.

Considerándolo un “tipazo”, la influencer aceptó; no obstante, se llevó una gran sorpresa cuando al llegar se encontró al cantante acompañado de otra mujer.

Pablo Montero no tardó en pedirle que tuvieran un trío y aunque ella le dijo que no, él insistió.

Por lo que Elda María lo amenazó con grabarlo ya que le estaba faltando al respeto, advertencia que enfureció al famoso, quien pasado de copas, le arrebató el celular a la influencer.

En el arrebato, le lastimó la mano.

“Al momento de grabarlo me lo tira y me jala la mano y me lastima, me sacó sangre" Elda María

Pablo Montero le lastimó la mano a Elda María (Venga La Alegría)

Pablo Montero no se disculpó, al contrario, le pidió a la influencer no exagerar y además la amenazó con enviarla a la cárcel si no se iba de su casa.

“Me gritó horrible, me dijo que me metería a la cárcel: ‘Vas a estar presa por loca. Ya cállate, estás loca’. Dijo que le iba a marcar a la policía, que estaba invadiendo su propiedad privada” Elda María

Pablo Montero estaba alcoholizado al momento del ataque

Pese a que Pablo Montero dice poder controlar su alcoholismo, no es así.

En los últimos meses, Pablo Montero se ha mentido en problemas por su forma de beber.

Recientemente el cantante fue acusado de alterar el orden en un restaurante-bar.

Así como agredió físicamente a un actor de la puesta en escena Perfume de Gardenia, quien ventiló que el cantante suele emborracharse en su camerino junto a dos de sus amigos.

Señalamiento que desmintió el productor Omar Suárez, de 38 años de edad, quien aseguró que están prohibidas las bebidas alcohólicas en el teatro, lo que más tarde también se desmintió.

El nombre de Pablo Montero nuevamente está haciendo ruido ahora que Elda María asegura que éste la violentó estando borracho.