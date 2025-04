Enrique Madrid fue golpeado por Pablo Montero y terminó despedido de Perfume de Gardenia; el actor da su versión

Pese a que Pablo Montero se disculpó públicamente con Enrique Madrid al termino de una función de Perfume de Gardenia, el escándalo se hace más grande.

Enrique Madrid fue despedido de Perfume de Gardenia tras ser golpeado por Pablo Montero.

Por lo que el actor de teatro está contemplando demandar a su agresor, pero también al productor Omar Suárez, quien defiende a capa y espada a Pablo Montero.

En una conversación con el youtuber Michelle Rubalcava, de 38 años de edad, Enrique Madrid dice haber sido golpeado en la mandíbula por su compañero de Perfume de Gardenia, Pablo Montero.

Esto porque Pablo Montero -de 50 años de edad- se tropezó mientras veía su celular en el teatro donde se presentó Perfume de Gardenia por lo que creyó que Enrique Madrid -de edad desconocida- lo empujó.

Pablo Montero es abucheado por andar de malacopa, pero aseguran que esta vez no se fue sin pagar

Razón por la que el también cantante le ofreció una disculpa frente al público de Perfume de Gardenia ya que sus compañeros vieron cómo lo cacheteó.

Sin embargo, la disculpa no habría sido sincera ya que Pablo Montero le mandó un mensaje a Enrique Madrid para verlo en su camerino y hablar de lo ocurrido, pero éste no fue.

Pablo Montero habría hecho público el tema para quedar bien con Omar Suárez, con sus compañeros de la puesta en escena, pero sobre todo con el público.

Lo consiguió, Pablo Montero no solo fue aplaudido por la audiencia, el productor Omar Suárez -de 38 años de edad- está dando la cara por el actor.

Según Omar Suárez, Enrique Madrid es un actor conflictivo.

Según lo declarado por el productor de Teatro a Venga La Alegría, en el pasado se descubrió que Enrique Madrid cobraba más que otros actores.

Durante la temporada de Perfume de Gardenia en México, Enrique Madrid era el encargado de llevar actores de refuerzo, a quienes les pagaba menos de lo que en realidad les pagaban los productores.

No obstante, Omar Suárez no aclara por qué volvió a trabajar con él, únicamente deja claro que ya fue despedido:

“Yo no puedo mantener este tipo de personajes en mi producción... Le dije que si pretendía hacer algo legal no contara con mi apoyo”

Versión que confirma Enrique Madrid:

“Me quedé sin chamba porque rechace novela, unitarios para ir a la gira, ya me habíaan pedido mis datos, mi pasaporte, ya no sé si se haga”

Enrique Madrid no se quedará con los brazos cruzados. Al actor de teatro le parece injusto que tras ser agredido por Pablo Montero, Omar Suárez lo haya despedido y hable mal de él.

Por lo que al enterarse que Omar Suárez niega que Pablo Montero se siga alcoholizando ya que no se permite ingresar alcohol a Perfume de Gardenia, Enrique Madrid lo tacha de mentiroso.

Según el actor de teatro tanto Pablo Montero como Omar Suárez tienen alcohol en sus camerinos.

Incluso ha habido problemas porque a Pablo Montero lo suelen visitar dos amigos con los que arma la fiesta en el camerino y por ello cancela de último momento su participación en la obra.

Enrique Madrid asegura tener fotos así como revela que Omar Suárez le mandó un mensaje para ofrecerle 5 mil pesos a cambio de no demandar a Pablo Montero, lo que sí piensa hacer.

“Me ofrecía 5 mil pesos para checar mi mandíbula pero con la condición de que firmará que no iba a demandar a Pablo… Tengo que llegar a un acuerdo, una indemnización, algo, no se vale que me hayan corrido y hayan defendido la agresión”

Enrique Madrid