Pablo Montero responde a ex de Rafa Mercadante con un “lo que se ve no se juzga” y provoca más dudas

Pablo Montero no dará importancia a la denuncia pública de Elda María, quien fue novia de Rafa Mercadante.

Argumentando que no hablará mal de una mujer, a su manera, Pablo Montero tacha de mentirosa a la ex del actor Rafa Mercadante, de 51 años de edad.

A través de mensajes enviados al reportero de Venga La Alegría, René Gómez, Pablo Montero se deslinda de la acusación de la exnovia de Rafa Mercadante.

Pablo Montero, de 50 años de edad, advierte que no hablará de los dichos de Elda María, de 30 años de edad.

Así como tampoco hablará mal de una mujer; sin embargo, el actor y cantante le lanza una pedrada a la influencer: “Lo que se ve no se juzga”, cita a Juan Gabriel.

Aunado a esto advierte que “cualquier persona inteligente” al escuchar el discurso “sabrá de lo que se trata”.

El nombre de Pablo Montero volvió acaparar titulares luego de que Elda María lo acusara de ser un hombre violento.

Mediante cámaras del matutino de TV Azteca, Elda María reveló haber tenido una cita con Pablo Montero, la cual terminó mal.

De acuerdo con la influencer, tras intercambiar por meses mensajes con Pablo Montero en Instagram, éste la invitó a su casa de Quintana Roo.

Sin embargo, al llegar a la propiedad se dio cuenta que él no estaba solo, se acompañaba de una mujer.

La sorpresa fue mayor cuando Pablo Montero le pidió tener un trío sexual con él y su acompañante, petición que rechazó de inmediato.

Esto causó el enojo del famoso, quien tachó de loca y exagerada a Elda María, así como le exigió irse de su propiedad o de lo contrario llamaría a la policía y la acusaría de invadir propiedad privada.

En aquel momento, Pablo Montero estaba borracho por lo que se alteró cuando la influencer comenzó a grabarlo con la intención de frenar sus insultos.

“En el momento que comienzo a grabarlo, me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano; me sacó sangre”

Elda María