Este 4 de febrero se llevará a cabo el concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka, en donde la cantante australiana reveló que habrá una invitada especial.
Por lo que te dejaremos el horario y todos los detalles para que disfrutes al máximo de este concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka.
Setlist de Natalie Imbruglia en La Maraka
Tal y como se reveló, Natalie Imbruglia estará en la Ciudad de México para dar cuatro conciertos, cuyos boletos se agotaron rápidamente.
Es por eso que te dejamos a continuación, el probable setlist de Natalie Imbruglia para sus conciertos en La Maraka:
- What It Feels Like
- Wishing I Was There
- One More Addiction
- Shiver
- On My Way
- Nothing Missing
- Build It Better
- Leave Me Alone
- Maybe It’s Great
- Smoke
- Wrong Impression
- Just Like Old Times
- Habit
- Impressed
- Torn
- City
- Big Mistake
Concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka
Natalie Imbruglia dará un total de 4 conciertos La Maraka, ubicada en Calle Mitla 410, esquina Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez.
Los conciertos que Natalie Imbruglia en La Maraka ofrecerá en el recinto, están programados para los próximos 4, 11, 13 y 14 de febrero, con el siguiente horario:
- Acceso: 7:00 pm
- Inicio del Show: 8:30 pm - 9:30 pm
- Duración aproximada: 2 horas aproximadamente
- Término: 10:30 pm - 11:30 pm aproximadamente
Concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka: telonero e invitados especiales
Natalie Imbruglia se estará presentando este 4 de febrero en CDMX, al igual que el 11, 13 y 14 de febrero en La Maraka.
Según reveló Natalie Imbruglia en sus redes sociales, para los conciertos del próximo 13 y 14 de febrero en La Maraka tendrá una invitada especial: Michelle Braneh.