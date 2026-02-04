Este 4 de febrero se llevará a cabo el concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka, en donde la cantante australiana reveló que habrá una invitada especial.

Por lo que te dejaremos el horario y todos los detalles para que disfrutes al máximo de este concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka.

Setlist de Natalie Imbruglia en La Maraka

Tal y como se reveló, Natalie Imbruglia estará en la Ciudad de México para dar cuatro conciertos, cuyos boletos se agotaron rápidamente.

Es por eso que te dejamos a continuación, el probable setlist de Natalie Imbruglia para sus conciertos en La Maraka:

  • What It Feels Like
  • Wishing I Was There
  • One More Addiction
  • Shiver
  • On My Way
  • Nothing Missing
  • Build It Better
  • Leave Me Alone
  • Maybe It’s Great
  • Smoke
  • Wrong Impression
  • Just Like Old Times
  • Habit
  • Impressed
  • Torn
  • City
  • Big Mistake

Concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka

Natalie Imbruglia dará un total de 4 conciertos La Maraka, ubicada en Calle Mitla 410, esquina Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez.

Los conciertos que Natalie Imbruglia en La Maraka ofrecerá en el recinto, están programados para los próximos 4, 11, 13 y 14 de febrero, con el siguiente horario:

  • Acceso: 7:00 pm
  • Inicio del Show: 8:30 pm - 9:30 pm
  • Duración aproximada: 2 horas aproximadamente
  • Término: 10:30 pm - 11:30 pm aproximadamente

Concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka: telonero e invitados especiales

Natalie Imbruglia se estará presentando este 4 de febrero en CDMX, al igual que el 11, 13 y 14 de febrero en La Maraka.

Según reveló Natalie Imbruglia en sus redes sociales, para los conciertos del próximo 13 y 14 de febrero en La Maraka tendrá una invitada especial: Michelle Braneh.

Natalie Imbruglia dará conciertos en La Maraka, CDMX
Natalie Imbruglia dará conciertos en La Maraka, CDMX (Ticketmaster )