Este miércoles 4 de febrero, llegará el primer concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka, por lo que te decimos cuáles los horarios oficiales.

Cabe recordar que a demás de este 4 de febrero, Natalie Imbruglia en La Maraka tendrá más conciertos en la CDMX:

11 de febrero

13 de febrero

14 de febrero

¿A qué hora termina el concierto de Natalie Imbruglia en La Maraka?

De acuerdo con la información oficial, el concierto de PNatalie Imbruglia en La Maraka tendrá una duración estimada de dos horas, por lo que estos son los horarios de entrada y salida el recinto en CDMX:

Acceso: 7:00 pm

Inicio del Show: 8:30 pm - 9:30 pm

Duración aproximada: 2 horas aproximadamente

Término: 10:30 pm - 11:30 pm aproximadamente

Cabe mencionar que tras anunciarse los primeros dos conciertos de Natalie Imbruglia en La Maraka, estos se agotaron de manera inmediata.

Es por eso que se sacaron dos conciertos más: 13 y 14 de febrero, en donde se reveló que tendrá una invitada especial: Michelle Braneh.

Natalie Imbruglia dará conciertos en La Maraka, CDMX (Ticketmaster )

Natalie Imbruglia es una cantante, compositora y actriz quien nació el 4 de febrero de 1975 en Sídney, Australia y es recordada por su carrera artística en televisión, específicamente por su participación en telenovela “Neighbours”, donde interpretó a Beth Brennan.

Pero para 1997, llegó su salto a la fama de manera internacional en el ámbito de la música con el lanzamiento de su primer sencillo “Torn”, de su álbum debut “Left of the Middle”.

Esta canción se convirtió en un éxito mundial, encabezando listas en varios países, consolidando a la cantante como una figura del pop en los años 90.