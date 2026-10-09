Emmanuel “Meme” del Real se reúne con sus fans este viernes 9 de octubre, en punto de las 20:30 horas, con un concierto en el Teatro Metropólitan.
El ahora solista presenta su primer álbum La montaña encendida, una nueva etapa en la que se ha consolidado con buena respuesta por parte de los fans.
Setlist del concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan
El concierto de este viernes 9 de octubre representa la segunda presentación de Meme del Real como solista.
El compositor y tecladista de Café Tacvba deleitará a sus fans con canciones de su álbum La montaña encendida, así como otros clásicos de la banda como:
- Micelio
- Princesa
- Todo se marchó
- No puedo parar
- Aunque sea
- Incomprensible
- Quiero vern (Café Tacvba)
- Aviéntame (Café Tacvba)
- Si o no
- Estaba sentado
- Me volví loco
- 16 de febrero
- Mira
- Lo que no fue no será / La canción
- Eres (Café Tacvba)
- Embeces
- Nunca es suficiente / Y todo para que / Amor prohibido
- Querida (Juan Gabriel cover)
- Todo va a estar bien
- Tumbos
- Acatitlán
- Líquenes
- El río (Café Tacvba)
- El polen (Café Tacvba)
- El mundo en que nací (Café Tacvba)
- Komorebi en do
Telonero e invitados especiales de Meme del Real
Hasta el momento, no se ha confirmado un telonero del concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan.
Esto quiere decir que el show iniciará directamente con el solista a la hora prevista.
En cuanto a los invitados especiales que pueden acompañar a Meme del Real sobre el escenario, hay misterio pero esperanza en que el músico cuente con algunas colaboraciones.
Cabe recordar que en su primer concierto como solista que dio en febrero pasado, hubo algunas sorpresas, por lo que fans esperan que este show no sea la excepción.