Emmanuel “Meme” del Real se reúne con sus fans este viernes 9 de octubre, en punto de las 20:30 horas, con un concierto en el Teatro Metropólitan.

El ahora solista presenta su primer álbum La montaña encendida, una nueva etapa en la que se ha consolidado con buena respuesta por parte de los fans.

Setlist del concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan

El concierto de este viernes 9 de octubre representa la segunda presentación de Meme del Real como solista.

El compositor y tecladista de Café Tacvba deleitará a sus fans con canciones de su álbum La montaña encendida, así como otros clásicos de la banda como:

Micelio

Princesa

Todo se marchó

No puedo parar

Aunque sea

Incomprensible

Quiero vern (Café Tacvba)

Aviéntame (Café Tacvba)

Si o no

Estaba sentado

Me volví loco

16 de febrero

Mira

Lo que no fue no será / La canción

Eres (Café Tacvba)

Embeces

Nunca es suficiente / Y todo para que / Amor prohibido

Querida (Juan Gabriel cover)

Todo va a estar bien

Tumbos

Acatitlán

Líquenes

El río (Café Tacvba)

El polen (Café Tacvba)

El mundo en que nací (Café Tacvba)

Komorebi en do

Meme del Real en Teatro Metropólitan (Meme del Real )

Telonero e invitados especiales de Meme del Real

Hasta el momento, no se ha confirmado un telonero del concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan.

Esto quiere decir que el show iniciará directamente con el solista a la hora prevista.

En cuanto a los invitados especiales que pueden acompañar a Meme del Real sobre el escenario, hay misterio pero esperanza en que el músico cuente con algunas colaboraciones.

Cabe recordar que en su primer concierto como solista que dio en febrero pasado, hubo algunas sorpresas, por lo que fans esperan que este show no sea la excepción.