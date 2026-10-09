Prepárate para el concierto de Conjunto Primavera en Arena CDMX. Te compartimos el setlist y telonero del viernes 9 de octubre.
Conjunto Primavera regresa a la capital con un show de su gira La Terapia Tour.
Setlist del concierto de Conjunto Primavera en Arena CDMX
Así quedó el setlist para el concierto de Conjunto Primavera en Arena CDMX este 9 de septiembre.
- No te podías quedar
- Una vez más
- Actos de un tonto
- Ave cautiva
- Perdóname mi amor
- Necesito decirte
- Algo de mí
- Tu cantor
- Morir de amor
- Bohemio de afición
- Jugando al amor
- Diez kilómetros
- Hoy en tu día
- Quiero estar loco
- Si te vuelvo a ver
- Y qué me importa
- Vuelve conmigo
- Es muy tu vida
- Por el bien de los dos
- El amor de tu vida
- Me llevo a Malena
- Me nortié
- Por las calles de Chihuahua
- Ese
- Te lloré
- Adiós Amor
El show de Conjunto Primavera contará con sus mejores éxitos, haciendo un repaso por su carrera musical que los ha consolidado como un referente del regional mexicano.
Telonero para el concierto de Conjunto Primavera en Arena CDMX
Para el concierto de Conjunto Primavera en Arena CDMX, los artistas invitados son la agrupación Del Norte y el cantante venezolano Sanyer Nelo.
Ambos podrán el mejor ambiente previo a la presentación de Conjunto Primavera.